Il Milan inizia a muoversi sul fronte mercato. La dirigenza rossonera sta osservando diversi profili per completare l'organico a disposizione di Pioli già a gennaio, con l'obiettivo di poter contendersi lo Scudetto fino alla fine e continuare l'avventura in Champions League.

Milan, idea Torreira per la mediana

Il club rossonero vorrebbe regalare al tecnico Pioli un nuovo centrocampista che possa essere un'alternativa di spessore al duo Tonali-Bennacer. Tra i nomi sondati da Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano in forza al Galatasaray e che ha già militato nel campionato italiano con le maglie di Sampdoria e Fiorentina.

Il mediano dell'Albiceleste ha ricordi ottimi della Serie A e per questo non esiterebbe a ritornare in Italia e rimettersi in gioco in club importante. Stando alle ultime notizie di mercato, il Diavolo potrebbe provarsi già a gennaio con il Galatasaray che chiede una cifra attorno ai 15 milioni di euro per imbastire una trattativa. Per abbassare le pretese del club turco, i rossoneri potrebbero decidere di mettere sul piatto il cartellino di Ballò Tourè che resta un obiettivo di mercato del Galatasaray per gennaio.

Oltre Torreira, il Milan tiene d'occhio anche la situazione di Luis Alberto che potrebbe lasciare la Lazio già a gennaio. Il Mago spagnolo è però nel mirino di diversi top club europei come Inter, Juventus, Siviglia e Benfica con Sarri che vorrebbe imbastire uno scambio con Rafa Silva nella sessione invernale di mercato.

Infine, sullo sfondo resta in auge anche la candidatura di Aouar in scadenza dal Lione nel 2023. Il centrocampo è nel mirino anche della Roma.

Milan, retroscena Kolo Muani: trattativa saltata ai tempi del Nantes

Il Milan sta cercando un nuovo attaccante già nel mercato di gennaio con l'obiettivo di puntellare il reparto offensivo a disposizione di Stefano Pioli.

Nella precedente sessione di mercato, i rossoneri avrebbero provato ad ingaggiare Randal Kolo Muani senza però riuscire a concludere l'operazione. Stando ad alcuni retroscena di mercato, Maldini era molto interessato all'attaccante francese che giocherà i Mondiali con la Nazionale di Deshpamps.

Maldini avrebbe provato a convincere il calciatore a sposare il progetto rossonero ma a convincere il bomber classe 98 è stata la proposta dell'Eintrach di Francoforte, fresco vincitore dell'Europa League e con la possibilità di regalargli un posto da titolare in una vetrina fondamentale come la Champions League, cosa che il Milan non avrebbe potuto offrire vista la presenza del totem Giroud.

La trattativa è quindi sfumata con il Milan che per l'estate sta osservando altri profili come Noah Okafor del Salisburgo e Armando Broja del Chelsea.