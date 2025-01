Il mercato di gennaio si preannuncia scoppiettante per il Manchester United che sarebbe interessato a Victor Osimhen del Napoli, ora in prestito al Galatasaray. I Red Devils potrebbero poi offrire Marcus Rashford al Milan e trattare con la Juventus la cessione di Joshua Zirkzee.

Lo United fa felici Juve e Milan

Il Manchester United è sempre alla ricerca di nuovi talenti e potenziali rinforzi, e uno dei nomi più caldi nei radar della dirigenza è quello di Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray per la stagione 2024-2025 ma potrebbe essere ingaggiato pagando la clausola al Napoli da circa 75 milioni di euro.

I partenopei non lo ritengono centrale per il progetto del futuro e ascolterebbero le offerte in arrivo per una cessione a titolo definitivo.

Lo United potrebbe dunque decidere di sfoltire la rosa cedendo Zirkzee e Rashford. Sul primo ci sarebbe sempre la Juventus che potrebbe offrire un prestito con diritto di riscatto. La valutazione dell’olandese, che ha un contratto fino al 2029, sarebbe di circa 35 milioni di euro. Lo United avrebbe poi pensato di cedere anche Rashford che sarebbe stato proposto al Milan, in prestito con diritto di riscatto. L’inglese ha il contratto in scadenza nel 2028 ma guadagna molto per il budget dei rossoneri, circa 13 milioni di euro annuì. Gli inglesi potrebbero però agevolare i rossoneri partecipando al pagamento di parte dello stipendio.

La proposta potrebbe quindi rappresentare una soluzione vantaggiosa per entrambi i club in quanto il Milan rinforzerebbe il proprio attacco con un giocatore di qualità e il Manchester United alleggerirebbe il proprio bilancio.

Tecnica e velocità

Il Milan potrebbe sfruttare Rashford come ala sinistra, un ruolo che il giocatore ha ricoperto spesso al Manchester United.

Qui, la sua velocità e il suo dribbling sarebbero fondamentali per creare superiorità numerica contro le difese avversarie. L’inglese potrebbe agire anche da seconda punta. Zirkzee ha una buona tecnica di base, soprattutto in movimento. È in grado di smarcarsi con movimenti intelligenti e di ricevere palla in spazi non visibili per i difensori, una qualità che potrebbe fare la differenza in una squadra come la Juventus, che cerca spesso soluzioni rapide e verticali.

Nonostante la sua stazza, Zirkzee è relativamente rapido, e riesce a sfruttare la sua velocità per arrivare sui palloni in profondità e nel gioco di contropiede. È un finalizzatore preciso, con una buona capacità di segnare sia con i piedi che di testa, anche in situazioni di gioco statico.

Osimhen è dotato di una velocità straordinaria, che gli consente di superare facilmente i difensori in profondità. La sua accelerazione breve è uno dei suoi tratti distintivi, in grado di sorprendere anche le difese più rapide. È particolarmente pericoloso nelle situazioni di contropiede, quando può sfruttare la sua velocità per attaccare gli spazi lasciati liberi dalla difesa avversaria. Osimhen ha la capacità di adattarsi a vari moduli tattici.

Sebbene il suo ruolo principale sia quello di attaccante centrale, può essere utilizzato anche come seconda punta o in un attacco a due. La sua capacità di occupare diverse posizioni offensivamente gli permette di adattarsi facilmente ai cambiamenti di strategia e ai diversi sistemi di gioco.