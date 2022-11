La Juventus, nelle ultime partite, non ha potuto contare su Dusan Vlahovic. Il serbo si è fermato lo scorso 25 ottobre nel match contro il Benfica. DV9 ha saltato le sfide contro Lecce, Inter, Verona e Lazio. Nonostante la sua assenza, la Juventus ha raccolto tutte vittorie. Vlahovic ha avuto un problema tra l'adduttore e il pube e questo gli ha impedito di rendersi disponibile. Dell'assenza di DV9, ne ha parlato anche il giornalista Luca Marchetti a TMW Radio: "Non mi risulta un litigio tra Allegri e Vlahovic". Il giornalista ha poi spiegato che le frizioni nate tra gli allenatori e i vari giocatori sono per lo più da attribuire ai mondiali.

Infatti, la massima competizione per le nazionali avrebbe indotto alcuni giocatori a risparmiarsi per non perdere la possibilità di non partecipare alla manifestazione che si svolgerà in Qatar.

Nessun problema tra Allegri e Vlahovic

Luca Marchetti ha spiegato che non gli risulta nessun litigio tra Massimiliano Allegri e Dusan Vlahovic. Il serbo ha semplicemente avuto un problema fisico che non gli ha permesso di essere a disposizione per le ultime partite prima della pausa. Il giornalista, però, ha poi sottolineato che alcuni giocatori non si sono risparmati prima del mondiale: "C’è chi ha sudato fino alla fine, c’è chi invece ha tirato indietro la gamba e si è gestito". Di questo ne hanno parlato in molti e alcuni giocatori sono stati accusati di non dare il massimo per i rispettivi club e di pensare troppo il mondiale.

Comunque questo non sembra essere il caso di Dusan Vlahovic. Infatti, come ha spiegato Marchetti, il ragazzo ha avuto un problema di pubalgia: "Io so che Vlahovic aveva la pubalgia, non credo che passi così presto". Il giornalista, però, ha poi spiegato che alcuni giocatori avrebbero comunque potuto giocare con gli antidolorifici per eliminare il dolore.

Ma adesso DV9 è al seguito della Serbia e solo tra qualche giorno si capirà se avrà smaltito la pubalgia oppure no.

Pochi interventi sul mercato

Mentre molti dei giocatori della Juventus pensano al mondiale. La società pensa già al futuro e in particolare al mercato. Ma la sensazione è che i bianconeri non faranno molto nella campagna trasferimenti invernale.

Infatti, nel 2023 la Juventus ritroverà al meglio Paul Pogba e Federico Chiesa. Per questo motivo, i bianconeri potrebbero intervenire solo nel reparto arretrato. Infatti, la Juventus ha cambiato modulo e con la difesa a tre Massimiliano Allegri potrebbe aver bisogno di forze fresche. Del mercato della Vecchia Signora ne ha parlato anche Luca Marchetti: "La Juventus avrà Pogba, Di Maria e Chiesa come nuovi acquisti. Forse potrebbe fare qualcosa in difesa", ha spiegato il giornalista ed esperto di mercato nel corso del suo intervento a TMW Radio.