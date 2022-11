La Juventus vuole continuare l'ottimo momento in campionato e centrare la sesta vittoria consecutiva in Serie A. Domenica 13 novembre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium, i bianconeri ospiteranno la Lazio di Maurizio Sarri, reduce da due vittorie consecutive e che occupa il secondo posto in classifica, a +2 sui bianconeri, in coabitazione col Milan.

Juve, conferma per Kean e Milik: da valutare Locatelli e Cuadrado

Per quanto concerne la probabile formazione, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri è pronto a confermare il suo ormai collaudato 3-5-2 ma sono vari i dubbi di formazione.

Oltre allo squalificato Alex Sandro, l'allenatore della Vecchia Signora potrebbe fare a meno di due pedine fondamentali come Manuel Locatelli e Juan Cuadrado, che non sono al top della condizione. In caso di forfait, il centrocampista italiano verrebbe sostituito da Paredes, mentre il colombiano sarebbe rimpiazzato da Rugani al centro, con Danilo che slitterebbe nel ruolo di laterale.

A centrocampo spazio a Rabiot e Fagioli, mentre sull'out mancino è confermatissimo Kostic.

Allegri si affida alle certezze in attacco ed è pronto a confermare il tandem offensivo formato da Milik e Kean, in rete contro il Verona. Possibile partenza dalla panchina per Angel Di Maria, che può diventare una risorsa fondamentale a partita in corso.

Da valutare le condizioni di Chiesa e Vlahovic che nelle scorse ore hanno parzialmente lavorato con il gruppo.

Lazio, out Zaccagni e Lazzari. Sarri punta su Savic, Pedro ed Anderson

Buon momento di forma per la Lazio di Maurizio Sarri che dopo la vittoria nel derby ha conquistato altri tre punti battendo 1-0 il Monza grazie alla rete di Luka Romero.

I bianconeri cercheranno il terzo successo consecutivo per mantenere il secondo posto in classifica.

Per quanto riguarda la formazione, il tecnico biancoceleste è pronto a confermare il suo ormai collaudato 4-3-3 con qualche defezione importante come quelle di Mattia Zaccagni e Manuel Lazzari che non dovrebbero recupera per la sfida di domenica.

Provedel tra i pali; difesa a quattro formata da Marusic, Casale, Romagnoli ed Hysaj.

A centrocampo, ritorna dal primo minuto Cataldi, che dovrebbe essere coadiuvato da Vecino (il quale resta in vantaggio su Luis Alberto) e da Milinkovic Savic, sogno di mercato proprio della Juventus. In attacco tutto ruota attorno al possibile rientro dal primo minuto di Ciro Immobile. In caso di risposte positive, l'attaccante italiano comporrà il tridente assieme a Pedro e Felipe Anderson; altrimenti spazio a Cancellieri con Immobile pronto a subentrare.

Probabili formazioni

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Rabiot, Paredes, Fagioli, Kostic; Kean, Milik.

Lazio: Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Pedro, Cancellieri.