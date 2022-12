Il Milan inizia a pensare al mercato estivo. La dirigenza rossonera sta osservando diversi profili per completare l'organico a disposizione di Stefano Pioli, così da poter alzare l'asticella sia in Italia che in Champions League.

Il Diavolo vuole in particolare puntellare il reparto offensivo nel prossimo mercato estivo. In attesa del rinnovo di Olivier Giroud, il club rossonero potrebbe valutare un colpo da 90 per l'attacco. Stando ad alcune voci di mercato, il sogno di Maldini e Massara risponderebbe al nome di Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus.

Milan, suggestione Vlahovic

L'operazione per il centravanti bianconero Vlahovic è però complicatissima e dovrebbe restare solo un sogno: una suggestione, vista la valutazione del cartellino del calciatore attorno agli 80 milioni di euro. Inoltre, il club bianconero non pare aver alcuna intenzione di cedere il suo bomber acquistato a gennaio 2022.

Per questo, il Milan sta valutando anche dei profili più "fattibili" dal punto di vista economico come Armando Broja del Chelsea che viene valutato attorno ai 30 milioni di euro dai Blues. Non tramonta l'idea Noah Okafor del Salisburgo che ha una valutazione attorno ai 40 milioni di euro. L'attaccante svizzero è nel mirino anche dell'Inter, che sta sondando diversi profili oltre Marcus Thuram.

Intanto, i rossoneri hanno un primo obiettivo: ovvero quello di blindare prima possibile con il rinnovo Rafael Leao, [VIDEO]nel mirino di Chelsea e Real Madrid.

Milan, idea Kadioglu per la trequarti

In attesa dei possibili colpi estivi, il Milan pensa anche al mercato di gennaio. L'intenzione del club rossonero è quello di regalare a Pioli un calciatore duttile, che possa svolgere il ruolo di mezz'ala ma soprattutto di trequartista.

Si leggerebbe in quest'ottica l'interesse nei confronti di Ferdi Kadioglu, talentuoso centrocampista olandese che si sta mettendo in luce con la maglia del Fenerbahce. Visti i problemi nel concludere la trattativa con il Chelsea per Hakim Ziyech, il Diavolo sta pensando al classe '99 che potrebbe diventare uno degli obiettivi per il mercato invernale.

La valutazione del calciatore si aggira attorno ai 12-15 milioni di euro. Il club rossonero deve però battere la concorrenza del Napoli di Aurelio De Laurentiis che con il possibile addio di Piotr Zielinski in estate, potrebbe virare sul centrocampista olandese per puntellare la mediana a disposizione di Luciano Spalletti.

Altro nome che il Milan tiene d'occhio è quello di Carlos Alcaraz del Racing, valutato 20 milioni di euro e nel mirino anche dell'Inter di Simone Inzaghi.