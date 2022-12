La Juventus , nei prossimi mesi, avrà un nuovo Cda e successivamente una nuova dirigenza. Sono tante le ipotesi fatte per il nuovo management e i profili al vaglio sarebbero diversi. Ma fino al 18 gennaio la gestione della società sarà di competenza di Andrea Agnelli . Una volta che si insedierà il nuovo Cda si capiranno le nuove strategie della Juventus anche in merito alla questione Superlega. Adesso i rapporti con l'Uefa sono tesi e il nuovo presidente Gianluca Ferrero potrebbe scegliere un uomo come Alessandro Del Piero che, stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, sarebbe ben visto a Nyon.

Pinturicchio potrebbe ammorbidire i rapporti tra la Juventus e l'Uefa.

Del Piero ipotesi concreta

Il nome di Alessandro Del Piero resterebbe in cima alla lista dei nomi per formare la nuova dirigenza della Juventus. Fino a giungo, però, il club bianconero dovrebbe andare avanti con un governo tecnico. Ma Maurizio Scanavino, nuovo dg della Juventus, potrebbe restare anche a giugno e potrebbe assumere la carica di ad, dopodiché verrà inserito un nuovo direttore sportivo per la cui posizione si valutano i nomi di Giuntoli e Rossi, ma non sono da escludere nemmeno la conferma di Cherubini o la promozione di Manna. Poi bisognerà capire chi prenderà il posto di Pavel Nedved. L'impressione è che questo ruolo possa essere ricoperto da Alessandro Del Piero.

Pinturicchio potrebbe essere anche la carta della Juventus per provare a distendere i rapporti con l'Uefa, anche perché nelle ultime settimane è arrivato un segnale distensivo da parte del presidente dell'Eca, Al Khelaifi, che si è detto disponibile ad un dialogo con il nuovo CdA bianconero.

Intanto la squadra lavora in campo

Mentre Exor sta scegliendo i nomi dei nuovi consiglieri di amministrazione che, verosimilmente, verranno resi noti il 23 dicembre per poi insediarsi a tutti gli effetti il 18 gennaio, la squadra lavora al JTC. Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi stanno preparando il match amichevole contro l'Arsenal.

Domani 17 dicembre la Juventus tornerà in campo e lo farà con una formazione composta da giovani e veterani. All'appello, infatti, mancheranno Dusan Vlahovic, Federico Chiesa, Leonardo Bonucci e Paul Pogba. Quest'ultimo ha ottenuto il permesso da parte della Juventus di andare in Qatar per seguire la finale dei mondiali tra la sua Francia e l'Argentina. Dopodiché il francese tornerà a Torino per proseguire il suo percorso di recupero. Pogba sembra essere ancora lontano dal ritorno in campo e adesso la deadline sarebbe fissata per fine gennaio. Dunque, è possibile che salti anche le gare contro la Cremonese, l'Udinese e il Napoli. Pogba potrebbe tornare o per la gara di Coppa Italia contro il Monza o per quella di campionato contro l'Atalanta.