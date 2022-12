Inter e Juventus lavorano per rinforzare le rose dei rispettivi allenatori. I nerazzurri vorrebbero potenziare il centrocampo ed avrebbero pensato a Franck Kessie e Azzedine Ounahi in vista del possibile addio di Roberto Gagliardini. Il club presieduto dagli Zhang potrebbe anche ritornare su Luka Modric dopo averlo già trattato in passato, il croato potrebbe infatti non rinnovare con il Real Madrid ed accettare una nuova avventura. Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Roma di Mourinho.

I bianconeri, invece, per il nuovo progetto tecnico che si avviano a realizzare sarebbero disposti a fare cassa cedendo Dusan Vlahovic che piacerebbe in Premier League.

Al suo posto potrebbero arrivare Jonathan David del Lille o Julian Alvarez del Manchester City.

I dirigenti dell'Inter seguono Kessie e Ounahi

L'Inter avrebbe intenzione di regalare una mezzala a Simone Inzaghi. Franck Kessie sarebbe d'accoro per un ritorno in Italia dopo l'esperienza poco brillante al Barcellona. Il suo cartellino avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro ma l'Inter potrebbe presentare un prestito con diritto di riscatto. Il problema principale sarebbe costituito dall'ingaggio che percepisce l'ex Atalanta (circa 7 milioni di euro). Affinché l'operazione vada in porto, i catalani dovrebbero partecipare a parte dell'ingaggio.

Il secondo nome sarebbe quello di Ounahi, centrocampista dell'Angers che si è messo in evidenza durante i Mondiali in Qatar.

Il ragazzo avrebbe una valutazione di circa 45 milioni di euro e potrebbe essere un'idea per il mercato estivo dell'Inter. Ausilio si sarebbe già mosso per i primi contatti ma dovrebbe battere la concorrenza di Juventus e Leicester. Il club inglese sarebbe disposto ad acquistare il cartellino di Ounahi già a gennaio mettendo sul piatto circa 50 milioni di euro,

Vlahovic potrebbe portare 80 milioni alla Juventus

La società bianconera, dopo le dimissioni del Cda presieduto da Andrea Agnelli, potrebbe effettuare degli interventi importanti da qui a fine stagione.

La strategia potrebbe prevedere la cessione di Dusan Vlahovic che non sta vivendo un buon periodo a causa della pubalgia. L'ex Fiorentina avrebbe mercato in Premier League e potrebbe essere ceduto se dovesse arrivare un'offerta da circa 80 milioni di euro.

Per l'attacco del futuro, in sostituzione del serbo, la Juventus potrebbe prendere in considerazione Jonathan David del Lille, che costerebbe circa 50 milioni di euro o Julian Alvarez.

L'argentino, che ha superato nelle gerarchie Lautaro Martinez nell'Argentina, è chiuso al Manchester City da Erling Haaland anche se Pep Guardiola, tecnico della squadra inglese, preferirebbe tenerlo in rosa per avere un attacco competitivo. Staremo a vedere.

Vlahovic interesserebbe a club come Real Madrid e Manchester United ma non è ancora chiaro se la Juventus sia realmente disposta a cedere il calciatore sul quale aveva basato un nuovo progetto tecnico non più tardi di 12 mesi fa.