Oggi 17 dicembre la Juventus torna in campo per mettere minuti nelle gambe. Dopo due settimane in cui la squadra ha portato avanti un richiamo di preparazione è infatti tempo di disputare una gara amichevole per vedere a che punto sia la condizione fisica dei bianconeri. Massimiliano Allegri per l'amichevole contro l'Arsenal dovrà a fare a meno di molti big: a Torino sono così rimasti Leonardo Bonucci, Dusan Vlahovic, Federico Chiesa e Paul Pogba a cui si sono aggiunti Filip Kostic e Weston McKennie che sono appena rientrati dopo il mondiale. All'appello mancheranno anche Danilo, Alex Sandro, Gleison Bremer, Arek Milik e Wojciech Szczesny che sono in vacanza dopo Qatar 2022.

Angel Di Maria, Leandro Paredes e Adrien Rabiot sono invece come noto impegnati nella finale del campionato del mondo, anch'essi assenti dunque.

Sarà allora l'occasione giusta per testare tanti giovani: il match contro l'Arsenal vedrà tra gli altri in campo anche Marley Akè e Samuel Iling-Junior.

La Juventus ritrova Iling-Junior

Uno dei giovani che a fine ottobre si è messo maggiormente in luce con la maglia della Juventus è certamente Samuel Iling-Junior. Nel match di campionato contro il Lecce di fine ottobre il ragazzo si è però infortunato alla caviglia, da qui i successivi 20 giorni di stop. Allarme adesso rientrato, contro l'Arsenal sarà titolare. Anche Marley Akè sarà in campo dal primo minuto, questa per lui sarà la prima partita stagionale considerato l'infortunio della scorsa estate durante la tournèe americana.

Allegri opta per il 3-5-2

Massimiliano Allegri si affiderà probabilmente al 3-5-2 grazie al quale ha portato a casa 6 vittorie nelle ultime 6 di Serie A. In porta giocherà Mattia Perin, davanti a lui agirà la linea a 3 composta di Federico Gatti, Daniele Rugani e Huijsen. A centrocampo sulla corsia di destra ci sarà Marley Akè, in mezzo toccherà al terzetto formato da Fabio Miretti, Manuel Locatelli e Nicolò Fagioli, mentre sulla sinistra agirà Samuel Iling-Junior.

In attacco tutto sulle spalle di Moise Kean e Matias Soulè. In particolare Kean vorrà confermare l'ottimo momento di forma che gli ha consentito di chiudere la Serie A con le reti all'Hellas Verona e alla Lazio (2), Allegri gli sta dando fiducia e lui la sta ripagando.

Probabile formazione Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Huijsen; Akè, Miretti, Locatelli, Fagioli, Iling-Junior; Soulè, Kean.