Uno dei giocatori che ha caratterizzato la scorsa sessione estiva di Calciomercato è stato Milan Skriniar, che alla fine è rimasto all'Inter. Il Paris Saint Germain ci ha provato per tutta l'estate, sfondando sul piano delle offerte anche il muro dei 60 milioni di euro negli ultimi giorni di agosto, ma alla fine il presidente Steven Zhang ha deciso di dire no ai parigini riuscendo a tenere tutti i big in rosa, nonostante l'esigenza di chiudere con un attivo di 60 milioni entro giugno del prossimo anno. Il giocatore slovacco ha il contratto in scadenza e per questo motivo il club dello sceicco non sembra essersi perso d'animo e sarebbe pronto a fare un nuovo tentativo a gennaio.

La Juventus, intanto, potrebbe rivoluzionare i propri esterni e si sta muovendo con largo anticipo per non farsi trovare impreparata. Tanti i nomi accostati alla società bianconera e l'ultimo, in ordine di tempo, sarebbe quello di Wilfried Singo, che non sarebbe ritenuto più incedibile dal Torino.

Nuova possibile offerta per Skriniar

Il tormentone Milan Skriniar potrebbe tornare d'attualità nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio. Il Paris Saint Germain, infatti, sarebbe pronto a fare un nuovo tentativo a gennaio dopo aver provato a lungo a prenderlo già la scorsa estate. Lo slovacco ha il contratto in scadenza a giugno con l'Inter e, nonostante ci sia ottimismo per l'accordo, la firma non è ancora arrivata e per questo motivo i parigini non vogliono lasciare nulla di intentato, senza aspettare giugno.

D'altronde, se l'annuncio non dovesse arrivare entro qualche settimana, non è da escludere una cessione per non perderlo a parametro zero.

Il club dello sceicco al giocatore potrebbe formulare la stessa proposta che ha fatto la scorsa estate, da oltre 9 milioni di euro a stagione, mentre per l'Inter il discorso è diverso. Non si sfonderà più il muro dei 60 milioni, sul piatto andranno Juan Bernat e un conguaglio tra i 20 e i 30 milioni di euro.

Dovrà essere la società nerazzurra a decidere se accettare o se rispedire al mittente la proposta, provando a quel punto a rinnovare il contratto di Skriniar.

Juventus su Singo

La Juventus potrebbe rivoluzionare le corsie esterne tra gennaio e giugno. Juan Cuadrado e Alex Sandro sono in scadenza di contratto e non sembra esserci l'intenzione di rinnovare.

L'ultimo nome finito nel mirino è quello di Wilfried Singo, esterno del Torino. L'ivoriano non è più considerato incedibile e le due società potrebbero discuterne già nella prossima sessione di calciomercato. La valutazione del giocatore si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro, la Juve probabilmente proverà a mettere sul piatto i cartellini di Daniele Rugani e il prestito del giovane Soulé e un piccolo conguaglio economico.

Secondo alcune indiscrezioni delle scorse settimane peraltro per Singo ci potrebbe essere una sfida fra Juve e Inter.