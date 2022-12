La Juventus, in questi giorni, sta lavorando in vista della ripresa del campionato. Per la gara contro la Cremonese i tifosi bianconeri speravano di vedere per la prima volta in stagione Paul Pogba. Ma stando a quanto afferma il Corriere dello Sport, il ritorno del numero 10 della Juventus slitterebbe e il suo rientro sarebbe previsto verso la fine di gennaio. Infatti, Paul Pogba dovrebbe riprendere a correre tra circa due settimane. In casa Juventus, inoltre, si registrano due stop dell'ultima ora: Federico Chiesa e Leonardo Bonucci. Entrambi sono alle prese con fastidi muscolari che impediranno al capitano bianconero e al numero 7 juventino di essere a disposizione per la gara contro l'Arsenal del 17 dicembre.

Prudenza in casa Juventus per gli infortunati

La Juventus, nelle prossime settimane, proseguirà la preparazione per arrivare al top in vista della ripresa del campionato fissata per il 4 dicembre. Per questo match, Massimiliano Allegri non dovrebbe avere a disposizione Paul Pogba. Il francese sarebbe in ritardo sulla sua tabella di marcia e il suo rientro dovrebbe avvenire in un periodo compreso tra il 19 e il 29 gennaio. Adesso Pogba punterebbe o la sfida di Coppa Italia contro il Monza o quella di campionato contro l'Atalanta o quella in campionato sempre contro la squadra di Palladino. Ma in casa Juventus ci sono altre situazioni da tenere sotto controllo. La più spinosa sembra essere quella di Dusan Vlahovic.

Il numero 9 juventino è alle prese con la pubalgia, anche se gli esami a cui è stato sottoposto hanno dato un esito confortante. La Juventus, però, ha deciso di far seguire a DV9 un programma personalizzato per riportarlo al top della forma. Dunque, anche lui non dovrebbe giocare l'amichevole contro l'Arsenal, oltre a Pogba e Vlahovic anche le situazioni di Chiesa e Bonucci vanno monitorate.

Il numero 7 juventino ha riportato un affaticamento muscolare all'adduttore della gamba destra. Per lui non dovrebbe trattarsi di nulla di particolarmente preoccupante ma avrà bisogno di un breve periodo di recupero. Mentre Leonardo Bonucci, nelle ultime ore, ha manifestato un problema fisico perciò è stato sottoposto ad accertamenti.

Gli esami a cui si è sottoposto il capitano della Juventus hanno messo in luce una infiammazione al tendine lungo dell'adduttore. Adesso Bonucci starà fermo per 10 giorni e successivamente le sue condizioni saranno rivalutate.

Rientrano Kostic e McKennie

Nelle prossime ore, però, per la Juventus arriveranno anche due buone notizie. Infatti, domani 15 dicembre, alla Continassa torneranno Filip Kostic e Weston McKennie che sono recuci dal mondiale. Entrambi riprenderanno ad allenarsi in gruppo per seguire un richiamo di preparazione in vista della ripresa del campionato.