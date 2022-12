Non solo acquisti. Altro obiettivo di mercato dell'Inter è quello di blindare i suoi calciatori più importanti con l'obiettivo di provare la rimonta in campionato e continuare il percorso in Champions League. Tra i calciatori con tante richieste c'è sicuramente Denzel Dumfries, finito nel mirino di diversi top club inglesi.

Inter, anche l'Arsenal su Dumfries. Proposto Tomiyasu

Oltre al Chelsea ed il Manchester United che già la scorsa estate avevano provato ad intavolare una trattativa con l'Inter, anche l'Arsenal sarebbe molto interessata alle prestazioni dell'esterno olandese nerazzurro che viene valutato attorno ai 50 milioni di euro, valutazione in aumento grazie alle buone prestazioni al Mondiale con l'Olanda.

I Gunners vorrebbero diminuire la parte cash inserendo il cartellino di Tomiyasu come parziale contropartita tecnica.

Il terzino giapponese che ha militato nel campionato italiano con la maglia del Bologna non è riuscito a trovare molto spazio nelle gerarchie di Arteta e per questo potrebbe lasciare Londra già a gennaio. Difficile che l'Inter possa accettare tale offerta, vista la volontà di trattenere tutti i big fino al termine della stagione. Un possibile arrivo di Tomiyasu a Milano sarebbe totalmente slegato da Dumfries e avverrebbe solo in prestito.

Oltre Dumfries, anche Robin Gosens potrebbe restare a Milano fino al termine del campionato. Il tedesco vuole giocarsi le proprie carte ed essere una soluzione importante per Simone Inzaghi in questa seconda parte di stagione.

Inter, possibile interesse per Hjulmand in estate

L'Inter pianifica anche le mosse per il prossimo mercato estivo. In particolare, la società nerazzurra starebbe valutando l'acquisto di un centrocampista che possa prendere il posto di Roberto Gagliardini che già a gennaio potrebbe lasciare Milano.

Tra i profili seguiti dal direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Hjulmand, talentuoso centrocampista danese e capitano del Lecce.

Baroni ne ha fatto il perno della sua mediana ed il classe 99 ha attirato su di se l'interesse di molti club italiani come l'Inter. Il Lecce chiede una cifra attorno ai 15 milioni di euro per il capitano, cifra non proibitiva per le casse nerazzurre. L'Inter però deve battere la concorrenza di altri club italiani che sarebbe interessati al 23enne danese.

Parliamo della Roma di Josè Mourinho e soprattutto dell'Atalanta di Gasperini, da sempre molto attenta ai migliori giovani del campionato italiano.

Oltre al capitano del Lecce, l'inter penserebbe a Carlos Alcaraz del Racing, obiettivo di mercato anche del Milan di Pioli.