Il Milan inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La società rossonera sta osservando diversi profili per completare l'organico a disposizione di Stefano Pioli, così da poter continuare a restare ai vertici della Serie A e ritagliarsi un ruolo importante nelle competizione europee.

Milan, interesse per Samardzic dell'Udinese

Come fatto negli ultimi anni con l'arrivo di Maldini e Massara, il Milan monitora i giovani più promettenti del calcio italiano e del panorama europeo. Dopo Ketelaere, i rossoneri vorrebbero piazzare un altro grande colpo di prospettiva ma anche di grande qualità.

Si leggerebbe in quest'ottica l'interesse per Lazar Samardzic, talentuoso centrocampista tedesco che si sta mettendo in luce con la maglia dell'Udinese. Il tecnico Sottil gli sta regalando uno spazio importante nello suo scacchiere tattico ed il classe 2002 ha offerto ottime prestazione attirando su di se l'interesse di alcuni top club italiani come il Milan. Come risaputo l'Udinese riesce a cedere nel modo migliore i suoi talenti e per il suo gioiello tedesco chiede una cifra attorno ai 25 milioni di euro.

Attenzione alla concorrenza. Infatti non solo i rossoneri sarebbero interessati al fantasista friulano, capace di ricoprire diverse posizioni tattiche. Infatti anche la Roma e soprattutto il Napoli (con l'eventuale partenza di Zielinski in estate) starebbero prendendo informazioni sul classe 2002.

Oltre Samardzic, il Diavolo tiene d'occhio anche la situazione di Enzo Fernandez, sogno per l'estate. Il centrocampista argentino è nel mirino del Real di Ancelotti.

Milan, possibile interesse per Damsgaard

Oltre al fronte acquisti, il Milan deve fare i conti con il forte interesse dei top club europei per Rafael Leao. Chelsea e Real Madrid non mollano la presa sul gioiello portoghese che potrebbe esser ceduto in estate di fronte ad un'offerta attorno ai 100 milioni di euro.

Per questo, il club rossonero starebbe valutando gli eventuali sostituti e tra questi ci sarebbe anche Mikkael Damsgaard, talento danese in forza al Brentford che ha già militato nel campionato italiano con la maglia della Sampdoria. Complice diversi infortuni, l'esterno danese non è riuscito a confermare quanto di buono fatto con la Nazionale ed è stato ceduto dal club blucerchiato per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

La Serie A potrebbe però continuare ad essere nel suo destino con il Milan che starebbe valutando il suo profilo come eventuale sostituto di Leao. Oltre Damsgaard, il club rossonero tiene d'occhio anche la situazione che riguarda Isco che potrebbe lasciare il Siviglia già nella finestra invernale di mercato.