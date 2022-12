Edin Dzeko è uno dei calciatori dell'Inter più richiesti sul fronte mercato. Le prestazioni del bomber bosniaco con la maglia nerazzurra non sono passate inosservate con diversi club europei che sarebbero interessati al suo cartellino.

Inter, il Chelsea sarebbe interessato a Dzeko dopo l'infortunio di Broja

Dopo l'interesse estivo da parte del Borussia Dortmund, sul numero nove nerazzurro sarebbe piombato il Chelsea che sarebbe alla ricerca di un attaccante di personalità ed esperienza per completare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Potter.

L'infortunio di Broja ha obbligato i Blues ad accelerare i tempi e il club inglese sarebbe pronto ad intavolare una trattativa con l'Inter per Dzeko. Un'operazione che resta complicata al netto del rinnovo contrattuale dell'attaccante bosniaco. Infatti, l'Inter non ha alcuna intenzione di cedere Dzeko, che sarà una pedina fondamentale per la rincorsa in campionato nella seconda parte di stagione.

L'unico movimento in attacco che il club nerazzurro potrebbe effettuare è legato al Tucu Correa che potrebbe partire di fronte ad un'offerta attorno ai 25 milioni di euro. L'attaccante argentino sarebbe la prima scelta del Siviglia di Sampaoli che in caso di cessione del Papu Gomez potrebbe provare ad intavolare una trattativa con l'Inter per gennaio.

Con l'eventuale cessione dell'ex Lazio, l'Inter per gennaio punterebbe forte su Marcus Thuram del Borussia Moncheglabach, valutato attorno ai 10 milioni dal club tedesco visto il contratto in scadenza nel 2023. L'alternativa risponde al nome di Depay, ormai fuori dal progetto del Barcellona.

Inter, interesse della Roma per Gosens

Altro snodo cruciale per il mercato invernale dell'Inter è quello legato a Robin Gosens che dopo aver rifiutato lo Schalke 04 potrebbe restare in nerazzurro fino al termine della stagione. Nonostante la volontà del tedesco di giocarsi le proprie carte con Inzaghi, le pretendenti non mancano e non riguardano solo la Bundesliga.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Roma di Josè Mourinho sarebbe interessata alle prestazioni dell'esterno nerazzurro e potrebbe fare un tentativo nel mercato invernale. I giallorossi vorrebbero imbastire la trattativa sulla base di un prestito, mentre l'Inter vorrebbe una cessione a titolo definitivo attorno ai 25 milioni di euro. Intanto, il club nerazzurro starebbe valutando gli eventuali sostituti con Estupinan del Brighton e Doig del Verona come possibili soluzioni.

Infine, resta da definire anche il futuro di Roberto Gagliardini nel mirino di molte squadre di Serie A. Oltre al Monza, anche la Cremonese avrebbe manifestato il proprio interesse per il centrocampista nerazzurro.