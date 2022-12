L'Inter potrebbe ricevere offerte importanti nella sessione invernale di Calciomercato così come riportato da interlive.it.

Il Bayern sarebbe sulle tracce di Andrè Onana dopo l'infortunio di Manuel Neuer, mentre il Chelsea potrebbe pensare ad Edin Dzeko per rinforzare l'attacco visto il problema al crociato che costringerà Broja a stare lontano dai campi da gioco per diversi mesi. Intanto la Juventus vorrebbe puntellare la difesa in vista degli addii di Leonardo Bonucci e Daniele Rugani e avrebbe messo nel mirino le prestazioni del nerazzurro Stefan De Vrij.

Il club nerazzurro, se dovesse far cassa, vorrebbe poi accelerare i contatti per Fabiano Parisi dell'Empoli.

Onana piace al Bayern Monaco

Il Bayern Monaco sarebbe pronto a fare sul serio per Andrè Onana e potrebbe mettere sul piatto un'offerta da circa 30 milioni di euro per il cartellino e 6 milioni per lo stipendio del giocatore, che attualmente ne percepisce 3.

Il portiere piacerebbe anche al Manchester United, ma l'Inter preferirebbe non cederlo, essendo passati appena sei mesi dal suo arrivo a parametro zero.

Luca Pellegrini o Parisi per la fascia mancina dell'Inter

La Juventus per la difesa potrebbe pensare a Stefan De Vrij, visto che ha il contratto in scadenza nel 2023. L'olandese non ha ancora rinnovato con l'Inter e il club bianconero sarebbe disposto a proporre uno scambio alla pari con Luca Pellegrini che sarebbe valutato circa 8 milioni di euro.

Il terzino ex Genoa potrebbe essere richiamato dal prestito al Francoforte a gennaio proprio per essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare al centrale olandese che è stato spesso superato nelle gerarchie da Francesco Acerbi.

I nerazzurri, però, sarebbero interessati a loro volta a Fabiano Parisi dell'Empoli e potrebbero accelerare i contatti già a gennaio se dovessero far cassa dalle possibili cessioni di Robin Gosens e Joaquin Correa.

Il terzino della squadra toscana avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro, ma il direttore sportivo, Giuseppe Marotta, potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto nella sessione invernale.

Il Chelsea interessato a Dzeko

Il Chelsea sarebbe pronto a bussare alla porta dell'Inter per avere Edin Dzeko a gennaio.

La trattativa potrebbe partire dopo l'infortunio di Armando Broja. Quest'ultimo starà a lungo in infermeria per il problema al crociato e l'allenatore dei Blues, Potter, avrebbe chiesto alla società un rinforzo per il reparto offensivo. Dzeko ha il contratto in scadenza nel 2023 e sarebbe da tempo in trattativa per rinnovare con i nerazzurri che, però, se dovesse arrivare un'offerta allettante potrebbero decidere di concretizzare la cessione.