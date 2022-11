Giocare d'anticipo per bruciare una nutrita concorrenza che sta aspettando l'estate quando Marcus Thuram sarà disponibile a parametro zero. Sarebbe questa la strategia dell'Inter per provare a mettere le mani sull'attaccante francese. Si tratterebbe di un ritorno di fiamma, poiché il club milanese aveva già pensato al figlio d'arte nell'estate del 2021 come erede di Romelu Lukaku, da poco trasferitosi al Chelsea. La trattativa poi si interruppe per un infortunio occorso al bomber transalpino, con i nerazzurri che virarono su Joaquin Correa.

In questi mesi, il nome di Marcus Thuram starebbe di nuovo circolando nei corridoi di Via della Liberazione.

D'altronde, in casa Inter si ha la percezione che sia necessario andare a rinforzare il reparto offensivo. Lukaku (rientrato a Milano in prestito dal Chelsea) al momento non dà garanzie per le sue condizioni fisiche, Correa non è riuscito a imporsi e Dzeko ha 36 anni compiuti, quindi non si può pretendere che possa giocare da titolare per un'intera stagione. Alla luce di ciò, attualmente l'unico punto fermo dell'attacco della Beneamata è Lautaro Martinez.

Thuram quasi certamente non rinnoverà il contratto con il Borussia Monchengladbach in scadenza nel giugno del 2023. Il centravanti 25enne, quindi, è destinato a svincolarsi a parametro zero durante il prossimo Calciomercato estivo. Trattandosi di un giocatore che si sta facendo apprezzare a suon di gol e di prestazioni di rilievo, su di lui si starebbero muovendo diverse squadre importanti, una su tutte il Bayern Monaco.

Per questo motivo, l'Inter starebbe pensando di anticiparne l'acquisto a gennaio, pagando una somma contenuta (si parla di 10 milioni di euro) e mettendosi alle spalle le rivali europee.

Inter: 10 milioni a gennaio per assicurarsi Thuram

Non è la prima volta che l'Inter decide di acquistare in anticipo un calciatore in scadenza il 30 giugno per bruciare sul tempo gli altri club.

Un'operazione di questo tipo è già stata condotta, ad esempio, per Eriksen, prelevato dal Tottenham nel gennaio del 2020 per circa 20 milioni di euro.

Tornando a Thuram, l'obiettivo sarebbe quello di contattare il Borussia Monchengladbach, mettendo sul piatto una cifra di circa 10 milioni di euro per acquisire il cartellino dell'attaccante francese durante la finestra invernale del calciomercato.

Una soluzione, questa, che permetterebbe alla compagine tedesca di monetizzare dalla cessione di un giocatore che, altrimenti, andrebbe a perdere da svincolato in estate.

Il bomber 25enne, dal canto suo, gradirebbe la destinazione. La tentazione Bayern Monaco sarebbe forte, però sembra che Thuram tema di essere una riserva nella squadra bavarese, mentre se andasse all'Inter avrebbe molto più spazio e soprattutto notevoli chance di essere titolare. Inoltre gli verrebbe offerta l'opportunità di giocare in Champions League già in questa stagione.

Le cessioni potrebbero finanziare l'acquisto di Thuram

Qualora decidesse di tentare l'affondo per Thuram a gennaio, l'Inter dovrebbe far fronte ad un investimento extra-budget che toccherebbe i 10 milioni di euro.

Una spesa che potrebbe non essere gradita al presidente Zhang, ma che verrebbe motivata con l'acquisto di un bomber molto richiesto e che, tenendo conto dell'attuale rosa, farebbe comodo alla squadra e al tecnico Simone Inzaghi.

Ad ogni modo, non si esclude che possa esserci qualche cessione che andrebbe a "finanziare" l'operazione Thuram. Ad esempio potrebbe andar via Robin Gosens (molto richiesto in Bundesliga), oppure Gagliardini, che sarebbe seguito con un certo interesse da Siviglia e Monza.