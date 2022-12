Alcuni club di Premier League guardano con grande attenzione in casa Inter. In particolare, il Chelsea di Potter in vista della prossima stagione starebbe osservando alcuni top player del club nerazzurro, che quindi in estate potrebbe ricevere delle offerte importanti.

Oltre a Denzel Dumfries (che da diversi mesi è uno degli obiettivi per la fascia), i Blues avrebbero messo nel mirino un altro calciatore fondamentale per gli schemi tattici di Simone Inzaghi, ovvero Nicolò Barella, che anche in questa stagione sta dimostrando una crescita esponenziale.

Il centrocampista italiano sarebbe finito nel mirino del Chelsea [VIDEO], che in estate potrebbe provarlo a strapparlo all'Inter mettendo sul piatto un'offerta attorno ai 60-70 milioni di euro.

L'Inter vorrebbe tenere Barella ma pensa anche alle eventuali alternative

L'Inter non ha alcuna intenzione di cedere Barella, ma molto dipenderà dalle reali offerte che potrebbero arrivare per l'ex capitano del Cagliari.

Intanto, i nerazzurri starebbero valutando gli eventuali sostituti e il direttore sportivo Giuseppe Marotta sarebbe pronto a ritornare alla carica per Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che già in estate era stato accostato ai colori nerazzurri. Il club neroverde chiede almeno 35 milioni di euro per il suo centrocampista, seguito pure dalla Roma di Josè Mourinho.

Oltre a Frattesi, l'Inter valuta anche altri profili come Carlos Alcaraz del Racing, che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro e Luis Alberto della Lazio, pupillo di Simone Inzaghi. La valutazione dello spagnolo si aggira attorno ai 20-25 milioni di euro.

Inter, possibile ritorno di fiamma per Demiral

Altro capitolo di mercato dell'Inter è rappresentato dalle vicende che riguardano i tre difensori, ovvero Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni.

In particolare, l'italiano e lo slovacco potrebbero ricevere offerte importanti con club importanti come Tottenham e Psg che sarebbero molto interessati alle prestazioni dei difensori nerazzurri.

Per questo, l'Inter non vuole farsi cogliere impreparata e starebbe valutando gli eventuali sostituti. Oltre Kalidou Koulibaly, che potrebbe lasciare il Chelsea al termine della stagione, il club nerazzurro valuterebbe anche dei nomi del campionato italiano come Merith Demiral, centrale turco dell'Atalanta che già in estate era stato accostato all'Inter.

La Dea non fa sconti e chiede 35 milioni di euro per il suo centrale difensivo, che sarebbe nel mirino anche del Manchester United.

Un altro profilo seguito sarebbe quello di Chris Smalling, che potrebbe liberarsi a parametro zero dalla Roma in estate.