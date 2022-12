Capodanno è alle porte, sta per aprirsi la sessione invernale del calciomercato il 2 gennaio e sta per riprendere la Serie A mercoledì 4 gennaio [VIDEO]. Nel frattempo le squadre di massima serie continuano la preparazione con le ultime amichevoli del 2022.

Sassuolo-Inter

Questo giovedì 29 dicembre alle ore 17 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, scenderanno in campo Sassuolo e Inter. Simone Inzaghi non convoca De Vrij e Brozovic. Ci saranno Dzeko e Lukaku, in una formazione probabilmente adeguata a fare da prova generale in vista del big-match di campionato con il Napoli alla ripresa.

I neroverdi dovrebbero schierare in attacco Pinamonti e Berardi.

Diretta tv su Sky Sport 1, Sky Sport Calcio e Sky Sport.

Atalanta-Az Alkmaar

Sempre questo giovedì 29 dicembre alle ore 19 al Gewiss Stadium di Bergamo, l'Atalanta è impegnata contro gli olandesi dell'Az Alkmaar. In avanti è probabile l'impiego per Gasperini della coppia Zapata-Lookman supportata da Malinovskyi. Gli olandesi in campionato sono quarti a 4 punti dal Feyenoord capolista.

Diretta tv su Sky Sport Calcio.

Juventus-Standard Liegi

Venerdì 30 dicembre alle 14:30 allo Juventus Stadium, bianconeri che ospiteranno il club belga. Allegri che schiererà molti giovani, con Gatti, Miretti e Fagioli possibili titolari. In attacco Kean e Milik di punta.

Lo Standard Liegi è sesto nella Jupiler League belga, a 17 punti di distacco dal Genk capolista.

Diretta tv su Sky Sport 1, Sky Sport Calcio e Sky Sport.

PSV Eindhoven-Milan

Venerdì 30 dicembre alle 18:15 al Philips Stadion di Eindhoven, i rossoneri con tante assenze a causa degli infortuni, saranno impegnati in trasferta contro il Psv.

Pioli non potrà contare su Ibrahimovic, Maignan, Florenzi e Origi. Unica punta dovrebbe essere Rebic, con De Ketelaere e Rafael Leao alle sue spalle.

Il PSV Eindhoven è attualmente secondo in Eredivisie, a pari punti con l'Ajax, a 3 punti dal Feyenoord capolista.

Diretta tv su Sky Sport 1, Sky Sport Calcio e Sky Sport.

Ieri Monza-Torino 1-4

Ieri 28 dicembre, alle ore 16, allo stadio Brianteo di Monza, il Torino si è imposto per 4-1 contro i padroni di casa. I granata erano già avanti 2-0 all'intervallo, con l'autogol al 25' di Marlon, seguito dalla rete al 37' di Vojvoda. Nella ripresa doppietta di Vlasic in un minuto tra il 66' e 67'. Gol della bandiera per i brianzoli dal dischetto di Caprari al 75'.

Smentita ipotesi amichevole Napoli

Con un Tweet scritto sul profilo ufficiale del Napoli, viene definitivamente chiusa la voce di una possibile amichevole prima di Inter-Napoli di campionato.

'Il Napoli comunica che la "notizia" apparsa su alcuni siti locali secondo la quale ci sarebbe un'amichevole al Maradona contro la Juve Stabia è falsa. La società sta lavorando a un semplice allenamento congiunto a porte chiuse a Castel Volturno'.