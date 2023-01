Nelle ultime ore sono riemerse le sirene della Premier League per Nicolò Zaniolo, l'attaccante esterno della Roma classe 1999, con l'Arsenal che sembra essere in prima linea per un acquisto già a gennaio.

I 'Gunners', infatti, sarebbero disposti ad una spesa importante per completare il reparto offensivo nel mercato invernale, dopo aver perso Mudryk che è andato al Chelsea per 100 milioni.

Zaniolo piace al tecnico dell'Arsenal Arteta

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, ha sempre espresso grande considerazione per l'esterno italiano, che si adatterebbe al meglio al gioco palla a terra e verticale sviluppato dal tecnico.

Inoltre l'Arsenal ha da parte un piccolo tesoretto da investire in questa sessione di mercato, proprio per concedere al tecnico i rinforzi di cui necessita per proseguire da capolista il campionato in Premier League.

Le caratteristiche di Nicolò Zaniolo

L'esterno offensivo italiano ha migliorato negli anni il suo modo di agire, da seconda punta ad trequartista, il suo fisico longilineo ma possente gli permette di tagliare la difesa avversaria creando numerose occasioni da rete per i compagni e per se stesso.

79 chilogrammi in 190 centimetri di esplosività, la sua forza fisica è la base del suo gioco e del suo dribbling spesso incontenibile; la progressione inarrestabile è un'altra delle armi migliori a disposizione del talento italiano.

Mancino naturale, nelle ultime stagioni è migliorato molto anche sotto il profilo realizzativo con il piede alternato, anche se rimane prevalente l'azione sviluppata con il suo sinistro.

L'affare con l'Arsenal

Nicolò Zaniolo interessa all'Arsenal che, in queste ore, starebbe decidendo quanto investire sul talento italiano della Roma.

La valutazione dell'esterno per il club capitolino è vicina ai 40 milioni di euro, con pagamento cash senza alcun tipo di contropartita tecnica, in modo da poter effettuare una importante plusvalenza in caso di cessione.

L'operazione potrebbe concludersi anche nel mercato di gennaio, proprio per la necessità del club londinese di acquisire rinforzi per i prossimi numerosi impegni della squadra di Arteta.

Se l'Arsenal dovesse avvicinarsi alla cifra di valuzione del giocatore, la trattativa potrebbe portare al divorzio tra Nicolò Zaniolo e la Roma già nel mercato invernale.

Anche la Juventus tra le possibili destinazioni, ma a giugno

In caso di mancata cessione del giocatore giallorosso nel mercato di gennaio, tra le possibili candidate per il suo cartellino rientrerebbe anche la Juventus che starebbe valutando l'acquisto ma esclusivamente come rinforzo per la prossima stagione.