Rumors su possibili scambi in ottica Calciomercato, in particolare si parla moltissimo di un possibile scambio Correa-Depay. Il giocatore del Barcellona piaceva già ai nerazzurri l'estate scorsa, ma poi subentrarono problemi e l'affare saltò. Il giocatore olandese ha un contratto in scadenza con il club blaugrana il 30 giugno del 2023, l'Inter proverà in tutti i modi a concludere questo scambio che potrebbe rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

In precedenza, il Barcellona aveva cercato in tutti i modi un possibile scambio anche con l'Atletico Madrid per il calciatore belga Carrasco, ma non è stato possibile concludere l'affare.

I nerazzurri potrebbero essere interessati allo scambio, anche perchè Correa durante la stagione non è riuscito a integrarsi bene, l'argentino al momento possiede un contratto con l'Inter fino al 2025.

Si parla molto anche di un'ipotesi scambio tra Marcelo Brozovic e Frank Kessìé: per il momento si tratta solo di indiscrezioni. Il francese, che l'estate scorsa è stato preso a parametro zero dal Barcellona, si è integrato poco con i compagni di squadra e con l'allenatore Xavi. Con la crisi che stanno attraversando gli spagnoli e col bilancio in deficit, i blaugrana vorrebbero optare per questo possibile scambio.

Gran colpo degli inglesi da 100 milioni

Il Chelsea ha messo a segno un gran colpo: per 100 milioni di euro ha acquistato dallo Shakhtar Donetsk l'attaccante Mykhailo Mudryk.

Il giocatore ha firmato un contratto di 8 anni: il calciatore ucraino giocherà, quindi, nelle file dei 'Blues'.

Intanto è stato esonerato un allenatore in serie A

Esonero in Serie A per il tecnico Davide Nicola, dopo la disastrosa trasferta di Bergamo. La decisione è stata presa dalla società: Nicola non sarà più l'allenatore della Salernitana.

Dopo la disfatta contro l'Atalanta di Gasperini, la società ha così deciso di esonerarlo in attesa di un nuovo sostituto. Si parla di Eusebio Di Francesco, Walter Mazzarri o Francesco D'Aversa tra i possibili sostituti.

In casa Milan, invece, dopo il derby di Supercoppa contro l'Inter che si disputerà in Arabia, si parlerà nuovamente del rinnovo dell'attaccante portoghese Rafael Leao [VIDEO]: un possibile rinnovo di contratto fino a giugno del 2027 con un ingaggio da 6,2 milioni di euro e un bonus da 1,2 milioni.

Da capire solamente se la clausola rescissoria subirà dei cambiamenti o rimarrà invariata per tutta la durata del contratto.

Il Leicester ci prova

Il Leicester sta tentando in tutti i modi di assicurarsi Nico Gonzalez, giocatore della Fiorentina: l'offerta è di 34 milioni di euro circa, anche se il club viola ha comunicato che il giocatore, attualmente, non è in vendita.