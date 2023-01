In queste ore la Juventus è al lavoro per preparare la sfida di Coppa Italia contro il Monza. Per questo match Massimiliano Allegri sta pensando ad un ampio turnover con Federico Gatti, Leandro Paredes e Moise Kean che dovrebbero trovare spazio dal primo minuto insieme a Matias Soulè e o Samuel Iling-Junior. Domenica 22 gennaio si terrà la gara di campionato contro l'Atalanta, preservare le energie sarà dunque fondamentale.

Alcuni titolari potrebbero riposare

La sensazione è che molti dei titolari domani potrebbero riposare, tra questi Manuel Locatelli, Angel Di Maria e due tra Gleison Bremer, Danilo e Alex Sandro.

In difesa ci dovrebbe essere spazio per Federico Gatti e Daniele Rugani, insieme a loro ci sarà solo uno dei tre brasiliani. A centrocampo ci potrebbero essere diverse novità, potrebbero così partire titolari Leandro Paredes, Nicolò Fagioli e Fabio Miretti. Sulle fasce potrebbero agire Iling e uno fra Federico Chiesa e Soulè. Kostic, Di Maria e Milik dovrebbero partire dalla panchina, sia per dare spazio ad altri sia per poter riposare ed essere maggiormente freschi in vista della delicata sfida di Serie A contro l'Atalanta: la Juventus viene da 8 successi nelle ultime 9 gare ma l'ultima sconfitta maturata a Napoli brucia ancora, urge dunque resettare e ripartire immediatamente.

In ogni caso Massimiliano Allegri scioglierà i dubbi di formazione sulla gara di Coppa Italia solo a poche ore dal match.

Oggi si è insediata la nuova dirigenza

Oggi 18 gennaio non è solo il giorno di vigilia della gara contro il Monza, per la Juventus infatti è stata una giornata storica dato che si è insediato il nuovo Consiglio d'Amministrazione. Il nuovo presidente Gianluca Ferrero e il nuovo ad Maurizio Scanavino sono dunque ufficialmente entrati in carica, l'intento sarà mantenere un filo rosso col passato da una parte ma reciderlo anche dall'altra: "Gli obiettivi sportivi e aziendali non cambiano, anche questo fa parte della storia di Juventus", ha detto Maurizio Scanavino in conferenza stampa anche se, come accennato, la sua sarà una nuova era.

Almeno nell'immediato basta spese folli, si punterà sul mix tra esperienza e gioventù valorizzando ancora di più il potenziale già a disposizione insieme ai calciatori che continueranno ad arrivare dal settore giovanile.

Nella giornata odierna ha inviato i suoi ultimi saluti anche l'ex Presidente Andrea Agnelli, il cui mandato si è ufficialmente chiuso oggi.