Il Milan inizia a muoversi sul fronte mercato. La dirigenza del Diavolo vorrebbe rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli già nella finestra invernale di mercato, così da poter provare a scalare la vetta della classifica e continuare il percorso europeo in Champions League.

Milan, possibile interesse per Trossard a gennaio

In attesa di capire il futuro di alcune pedine fondamentali come Rafael Leao e Brahim Diaz, il club rossonero lavora sul fronte acquisti e vorrebbe rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Pioli. Infatti, l'obiettivo sarebbe quello di ampliare le scelte sulla trequarti ed aumentare il ventaglio di alternative a disposizione del tecnico rossonero.

Stando alle ultime notizie di mercato, Maldini e Massara starebbero seguendo la vicenda legata a Leandro Trossard, esterno belga che potrebbe lasciare il Brighton già a gennaio.

Il Diavolo potrebbe far leva su una situazione difficile in casa Brighon con il tecnico italiano Roberto De Zerbi che non si opporrebbe alla cessione dell'esterno belga. I rossoneri devono però battere la concorrenza di alcuni club della Premier League come Tottenham e Chelsea ma anche di alcune società italiane come dell'Inter che vorrebbero rinforzare l'attacco a disposizione di Simone Inzaghi. I nerazzurri potrebbero giocarsi la carta Correa e proporre uno scambio al club inglese. Il Tucu non è più intoccabile in casa Inter e sarebbe nel mirino anche del Barcellona di Xavi.

Milan, suggestione Icardi per l'attacco

Oltre alla trequarti, il Milan starebbe pensando anche ad un colpo in attacco ma per l'estate. Le posizioni di Origi e Rebic sono in bilico ed il club rossonero potrebbe decidere di operare per regalare un altro attaccante a Stefano Pioli nella finestra estiva di mercato.

Stando alle ultime notizie di mercato, il Paris Saint Germain sarebbe pronto a ritornare alla carica per Rafael Leao in estate.

Il club parigino sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra importante ed il cartellino di Mauro Icardi come parziale contropartita. L'attaccante argentino si sta ritagliando uno spazio importante nel Galatasaray che però potrebbe decidere di non riscattarlo a fine stagione. Difficile che il Milan possa decidere di accettare questa eventuale offerta visto che l'obiettivo dei rossoneri è quello di trattenere Leao.

Per questo, i rossoneri potrebbero virare su altri profili come Kolomuani dell'Eintrach di Francoforte che viene valutato attorno ai 40 milioni di euro. Oltre al francese, piace anche Ramsus Holjund, gioiello danese dell'Atalanta. L'attaccante della Dea sarebbe nel mirino della Juventus in caso di cessione di Vlahovic in estate.