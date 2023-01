La Juventus è attesa da una seconda parte di stagione impegnativa in cui potrebbe dire la sua in tutte le competizioni in cui è impegnata, ovvero campionato, Coppa Italia ed Europa League. La conferma di Massimiliano Allegri dipenderà quindi dai risultati nonostante il tecnico abbia un contratto a 7 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2025. Lo stesso si può dire di Federico Cherubini, che insieme ad Allegri sono i responsabili almeno fino a giugno della gestione sportiva della società bianconera. Diverse indiscrezioni di mercato confermano come la Juventus potrebbe decidere di iniziare un nuovo progetto sportivo nel 2023-2024.

Si è parlato di Zinedine Zidane ma anche di Conte per un possibile ritorno per il tecnico pugliese. Ad alimentare questa possibilità il prolungamento di contratto di Conte che ancora non è si concretizzato. Come è noto è in scadenza di contratto con la società inglese a giugno. Le agenzie di scommesse però quotano a 1,4 il prolungamento di contratto di Conte con il Tottenham pagano invece cinque volte la posta il possibile ritorno alla Juventus. Meno probabile invece il ritorno nella nazionale italiana, quotato a 10, e il trasferimento al Paris Saint Germain, quotato a 15 come il possibile ritorno all'Inter.

Le agenzie di scommesse quotano a 5,00 il ritorno di Conte alla Juventus

Una quota non rivelante, significa quindi che le indiscrezioni di mercato che parlano di una possibile sostituzione di Allegri con Conte sono concrete. Attualmente però la posizione del toscano nella società bianconera è tranquilla se consideriamo che arriva da sette vittorie consecutive in campionato. Molto dipenderà dai risultati che raccoglierà la Juventus in questa stagione.

Per Conte si parla anche di un possibile ritorno nella nazionale italiana, quotato a 10, a 15 invece il trasferimento al Paris Saint Germain o all'Inter. Attualmente però c'è più possibilità di un prolungamento di contratto con il Tottenham, quotato a 1,40. Per quanto riguarda invece la panchina della Juventus in caso di esonero di Massimiliano Allegri ci sarebbe anche anche Zidane come possibile nuovo tecnico anche perché il francese è attualmente ancora senza panchina.

Si era parlato di una sua possibile nuova esperienza professionale con la nazionale francese ma attualmente diverse indiscrezioni di mercato parlano anche di un prolungamento di contratto di Deschamps.

Potrebbe arrivare un nuovo direttore generale e direttore sportivo

La Juventus potrebbe rinforzare anche la società acquistando un nuovo direttore generale ed un direttore sportivo. Si parla di Marotta, per quanto riguarda invece il direttore sportivo diversi i nomi che piacciono, su tutti Rossi del Sassuolo e Petrachi e che potrebbero integrare il lavoro di Cherubini, che potrebbe essere confermato anche dopo giugno in ruolo diverso nella società bianconera.