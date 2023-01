Uno dei nomi più chiacchierati sul mercato in questi giorni è inevitabilmente quello di Milan Skriniar. Il centrale slovacco ha il contratto in scadenza a giugno e almeno per il momento non c'è stata la famigerata fumata bianca per il rinnovo. Sono tanti i club interessati al difensore, in primis il Paris Saint Germain, che ha provato a prenderlo la scorsa estate e che è pronto a soffiarlo a parametro zero tra qualche mese.

I parigini, però, non sarebbero gli unici visto che nelle ultime ore si sarebbe fatto sotto il Liverpool, con Jurgen Klopp che è un grande estimatore del classe 1995 da tempo.

Gli inglesi potrebbero fare un tentativo già a gennaio, soprattutto dopo l'infortunio di Van Dijk.

Liverpool su Skriniar

Il Liverpool potrebbe muoversi in questa sessione invernale di Calciomercato per cercare un rinforzo in difesa. I Reds, infatti, avrebbero messo gli occhi su Milan Skriniar, centrale in scadenza di contratto a giugno con l'Inter. Qualora non dovesse arrivare l'accordo per il rinnovo nei prossimi giorni, non è da escludere che i nerazzurri possano aprire ad una cessione nell'immediato per non perdere il giocatore a parametro zero tra sei mesi.

A cambiare i piani del club inglese è stato l'infortunio subito da Virgil Van Dijk nel corso del match di campionato contro il Brentford.

Ko muscolare che mette a rischio anche la sua presenza nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid in programma tra poco più di un mese. Lo stesso tecnico Jurgen Klopp ha lanciato l'allarme: "La diagnosi è dura, si parla di diverse settimane, più di un mese. Spero si rimetta presto, vedremo. Al momento, non è disponibile e dobbiamo farne a meno".

Alla luce di ciò, il Liverpool potrebbe muoversi su Skriniar e sarebbe pronto ad intavolare una trattativa nelle prossime settimane con l'Inter. Come detto, tutto dipenderà dal rinnovo o meno del giocatore, che dovrà dare una risposta alla proposta nerazzurra (oltre 6 milioni a stagione più bonus) entro il 20 gennaio e su di lui ci sarebbe anche l'Atletico Madrid.

La possibile offerta dei Reds

Difficile che l'Inter possa puntare ad incassare per il cartellino di Milan Skriniar gli oltre 60 milioni di euro, bonus inclusi, offerti dal Paris Saint Germain negli ultimi giorni della scorsa sessione estiva di mercato. Il Liverpool, infatti, è pronto a fare un tentativo facendosi forza sulla situazione contrattuale del centrale slovacco che ne condiziona inevitabilmente la valutazione. L'idea del club inglese è quella di mettere sul piatto una cifra vicina ai 25 milioni di euro più bonus. A quel punto dovrà essere la società nerazzurra a decidere se accettare o rispedire al mittente tenendo il classe 1995 fino al termine del contratto, covando sempre la speranza che rinnovi.