Nei prossimi mesi la Juventus dovrà ridisegnare i propri quadri dirigenziali una volta che Gianluca Ferrero e Maurizio Scanavino, nuovi Presidente e Direttore Generale, avranno svolto il loro lavoro di governo tecnico.

John Elkann starebbe così pensando di riportare a Torino Beppe Marotta, con lui probabilmente un vice presidente e un nuovo ds. Per ricoprire la carica che è stata di Pavel Nedved si penserebbe sempre ad Alessandro Del Piero mentre per il ruolo di ds si fanno diversi nomi, tra i quali, stando a quanto afferma il Corriere dello Sport, ci sarebbero Frederic Massara e Andrea Berta, ds dell'Atletico Madrid.

La Juventus a caccia di nuovi dirigenti

Per questo motivo i bianconeri starebbero pensando al rientro di Beppe Marotta: l'attuale dirigente dell'Inter presto potrebbe dunque ricevere la chiamata della Juventus. Qualora Marotta dovesse tornare a Torino dovrà poi cercare un nuovo ds. Le candidature per occupare questa posizione sembrano essere diverse: si parte da Frederic Massara, che sta facendo benissimo al Milan, e si arriva ad Andrea Berta. Ma non sarebbe da escludere nemmeno una promozione di Giovanni Manna che adesso si occupa della Next Gen juventina.

Dopodiché si dovrà pensare anche ad inserire un nuovo vice presidente con il nome di Alessandro Del Piero sempre in cima alla lista dei desideri. Anche in questo caso si aspetterebbe una mossa della Juventus per provare a riportare Pinturicchio in società. Mentre per quanto riguarda gli attuali dirigenti bianconeri ovvero Federico Cherubini e Marco Storari il futuro dovrebbe essere lontano da Torino.

Entrambi a giungo dovrebbero infatti lasciare la Juventus.

Massimiliano Allegri legato ai risultati

Oltre al futuro dirigenziale, la Juventus penserà presto anche alla guida tecnica. Massimiliano Allegri sembra saldo sulla panchina bianconera dopo aver incassato la fiducia di John Elkann che gli ha affidato, in questo momento delicato, tutta l'area sportiva.

A fine stagione il tecnico livornese potrebbe guadagnarsi la conferma soprattutto di fronte a dei risultati positivi: in caso, invece, di nuova crisi le cose potrebbero cambiare. Prima della sosta la Juventus ha però raccolto sei vittorie consecutive e questo lascia fiducia in tutto l'ambiente anche in vista della ripresa.