Giornata di vigilia per la Juventus che in queste ore sta ultimando la rifinitura in vista della gara di domani pomeriggio contro il Monza. Per questo match Massimiliano Allegri ha annunciato che non avrà a disposizione Federico Chiesa, Juan Cuadrado e Weston McKennie sebbene per motivi diversi. Partendo dall'ultimo, il calciatore americano è ormai stato ceduto al Leeds United, 'inutile schierarlo domani' ha sottolineato Allegri in conferenza stampa svelando poi i motivi delle assenze di Chiesa e Cuadrado: 'Federico ha un affaticamento al flessore della gamba operata, Juan un fastidio al nervo sciatico'.

Sulla corsia di destra Massimiliano Allegri potrebbe così affidarsi al rientrante Mattia De Sciglio, mentre in avanti ci sarà quasi certamente una conferma dal primo minuto per Angel Di Maria.

Tornano Vlahovic e Pogba, Monza quasi certamente col 3-5-2

Per la gara contro il Monza, la Juventus ritroverà anche Paul Pogba e Dusan Vlahovic: entrambi saranno in panchina ma è possibile che possano giocare uno spezzone di partita come ha sottolineato lo stesso Massimiliano Allegri: 'I due calciatori sono a disposizione come De Sciglio'.

Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi al consueto 3-5-1-1: in porta ci sarà Wojciech Szczesny. In difesa verrà proposta una novità visto che Alex Sandro dovrebbe riposare e al suo posto dovrebbe esserci Federico Gatti.

Insieme al numero 15 juventino ci saranno Danilo e Gleison Bremer.

A centrocampo insieme ad Adrien Rabiot si potrebbe assistere al rientro tra i titolari di Leandro Paredes con Nicolò Fagioli a completare la mediana. Sulle fasce agiranno quasi sicuramente Mattia De Sciglio (al rientro) e Filip Kostic, in attacco, invece, potrebbero agire Moise Kean e Angel Di Maria con Dusan Vlahovic e Arek Milik pronti ad entrare in campo nella ripresa.

In panchina ci sarà anche Paul Pogba, il popolo juventino aspetta con grande trepidazione il rientro del francese. È possibile che il numero 10 bianconero possa entrare a gara in corso e per lui sarebbe la prima gara ufficiale con la Juventus dopo il ritorno a Torino la scorsa estate.

Anche il Monza di Raffaele Palladino - che sente molto il match avendo di dichiarato 'di non dormire per pensare alla formazione' - dovrebbe presentarsi a Torino con la difesa 3 composta da Izzo, Marì e Caldirola.

Pessina e Rovella, di proprietà proprio della Juventus, dovrebbero comporre la mediana, mentre l'attacco a 3 dovrebbe essere composto da Caprari, Petagna e Ciurria. All'andata è terminata 1-0 per i brianzoli, bianconeri chiamati dunque al riscatto.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria; Kean.

Monza (3-4-3): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Petagna, Ciurria.