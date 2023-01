L'Head of Relations with International Sports Associations della Liga Javier Morente ha commentato nelle scorse ore le recenti penalizzazioni inflitte alla Juventus in merito al caso plusvalenze criticando la società bianconera. Del caso giudiziario associato alla Juventus hanno parlato anche il ministro dello sport Andrea Abodi ai microfoni di Italia Oggi e Walter Sabatini ex direttore sportivo della Salernitana intervenuto a TMW Radio.

Liga, Javier Morente sulle penalizzazioni date alla Juve: "Figlie di uno scandalo finanziario"

Javier Morente, Head of Relations with International Sports Associations della Liga ha parlato della Juventus e della recente penalizzazione inflitta ai bianconeri per il caso plusvalenze.

Ecco le parole del dirigente, riprese nella giornata di oggi dal Corriere dello Sport: "I 15 punti in meno sono una conseguenza molto grave per la Juve, figlia di uno scandalo finanziario architettato per gonfiare il valore dei calciatori nei e per nascondendo il reale monte ingaggi dei giocatori".

Pavan sulle accuse di Morente: "La Liga attacca la Juve per togliere valore alla Serie A"

A rispondere alle accuse lanciate da Morente per quello che concerne le penalizzazioni comminate alla Juventus nel caso plusvalenze ci ha pensato il giornalista sportivo Massimo Pavan, che sulle proprie pagine Twitter ha scritto a riguardo: "Metà del valore delle plusvalenze contestate alla Juventus riguarda lo scambio Arthur, Pjanic.

La Liga attacca la Juve ma non il Barcellona, sapete perché? Per togliere valore alla Serie A e in Italia zitti…".

Abodi sulle penalizzazioni della Juventus: "E' necessario aspettare le motivazioni della sentenza"

Anche il ministro dello sport Andrea Abodi ha parlato, tramite i microfoni della trasmissione Italia Oggi, delle penalizzazioni irrorate alla Juventus per il caso plusvalenze.

Ecco le sue parole: "Caso plusvalenze? Come governo, dobbiamo comprendere bene il fenomeno, quindi è necessario aspettare le motivazioni della sentenza e le ulteriori mosse della Procura. Stiamo facendo le opportune riflessioni tecniche per capire fino a dove possiamo arrivare per migliorare il sistema".

Sabatini sulla Juventus: "I bianconeri non hanno inventato da soli il sistema delle plusvalenze"

Anche Walter Sabatini ha parlato ai microfoni di TMW Radio del caso plusvalenze inerenti la Juventus: "È una situazione complicata, ma la Juve non ha inventato da sola il sistema delle plusvalenze, molti club si sono accodati e arriveranno provvedimenti per altre società. Personalmente, non ho mai fatto plusvalenze incrociate, ho operato sempre al netto, con cessioni libere. Nella mia attività diciamo che sono stato fortunato, alla Roma in particolare, non ho mai dovuto aggiungere sollecitazioni. I giocatori li chiedevano e li pagavano bene".