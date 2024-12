Nelle scorse ore il giornalista sportivo Giovanni Capuano ha dedicato un editoriale su Panorama alla Juventus e ai passi falsi del progetto targato Thiago Motta. Delle problematiche che sta affrontando la compagine bianconera e sulle polemiche che si sono generate nel post gara col Venezia tra la tifoseria e Dusan Vlahovic ha scritto su X anche il giornalista Paolo Rossi.

Capuano: 'La svolta 'mottiana' è stata venduta per qualcosa che non poteva essere e ora sta tradendo le aspettative'

Il giornalista Giovanni Capuano ha scritto un editoriale sul portale di Panorama dedicato alle difficoltà che sta riscontrando la Juventus in questa stagione: "Gli infortuni spiegano qualcosa ma non tutto.

Sarebbe più onesto dire che la svolta "mottiana" è stata raccontata male, venduta per qualcosa che non poteva essere e accompagnata da aspettative altissime ora tradite. Usando un paradosso, il girone d’andata della Juventus è un ottimo girone d’andata da Bologna. Solo che a Torino è tutto diverso, il tempo per camminare non esiste".

Capuano ha poi continuato nel suo incipit sottolineando come il progetto Juventus di questa stagione siano nato con alcuni difetti non imputabili totalmente a Thiago Motta. Per il giornalista infatti, parte del Calciomercato effettuato dal ds Cristiano Giuntoli non starebbe funzionando come si sperava e l'assenza di alcuni elementi come il vice Vlahovic peserebbero notevolmente in una formazione ridotta all'osso.

Per Capuano quindi la Juventus non dovrebbe più pensare allo scudetto, visto il ritmo forsennato che stanno avendo le squadre in cima alla classifica, bensì concentrarsi su una zona Champions che di questo passo potrebbe pericolosamente allontanarsi.

Juventus, Paolo Rossi: 'Forse il malessere dei bianconeri è più profondo di quello che sembra'

Della Juventus e delle difficoltà che sta attraversando la formazione bianconera in questo periodo ha scritto su X anche il giornalista sportivo Paolo Rossi: "Forse abbiamo un malessere più profondo di quel che dicono tutti questi pareggi.

Non sarà facile guarirne, ma almeno l'orizzonte da stasera è chiaro: massimo quarto posto. Prima lo si capisce, più si reagisce. Motta ha comunque ragione: "Niente alibi". Ma perché c'è questo problema con le piccole che ci sta bloccando la stagione?".

Sulle polemiche che si sono generate a fine partita tra la tifoseria bianconera e Dusan Vlahovic Rossi ha poi detto: "Al di là degli aspetti umani che vanno capiti, da una parte e dall'altra, la mia sensazione è che i nervi dipendano da una cosa: la Juve (e anche i suoi problemi) sono una cosa troppo grande per Vlahovic e lui si sente più grande di quel che è. Speriamo si ricomponga il tutto".