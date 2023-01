Se per il calciomercato invernale sembrano pressoché chiuse le manovre in casa Milan, per la prossima stagione invece i rossoneri starebbero riflettendo sul portiere del Chelsea Edouard Mendy.

L'estremo difensore senegalese classe 1992 potrebbe essere per i rossoneri l'alternativa ideale a Mike Maignan.

La situazione di Edouard Mendy al Chelsea

Mendy è attualmente il secondo portiere del Chelsea, dietro a Kepa. Il suo contratto scadrebbe nel giugno 2025 e da diversi mesi i dirigenti del club londinese hanno cercato di prolungare il rapporto con il portiere senegalese, anche dopo le ottime prestazioni al mondiale in Qatar 2022, dove ha trascinato la propria nazionale fino agli ottavi di finale.

Il giocatore però non avrebbe intenzione di rinnovare il suo contratto con il Chelsea, spingendo per una cessione anticipata in una delle prossime sessioni di mercato o al limite per un addio a parametro zero nel 2025, nell'attesa che importanti club si facciano avanti.

L'interesse del Milan per la prossima stagione

Date le divergenze nel suo rapporto con il Chelsea, il Milan starebbe pensando di ingaggiare Mendy [VIDEO] a luglio per migliorare l'alternanza in porta, che quest'anno ha visto spesso la grande assenza per infortunio di Mike Maignan.

Un secondo portiere di pari livello del primo titolare potrebbe rappresentare un importante passo avanti per la compagine rossonera e andrebbe a migliorare complessivamente il reparto difensivo.

La valutazione del giocatore del Chelsea

Edouard Mendy sarebbe valutato dal Chelsea intorno ai 30 milioni di euro, da versare in unica soluzione senza contropartite tecniche: tale somma farebbe molto comodo ai Blues anche per rientrare in parte delle imponenti spese effettuate in questa sessione invernale di mercato, con investimenti vicini ai 180 milioni di euro per le varie operazioni in entrata.

Il Milan però non vorrebbe spendere questa cifra, ritenendo invece sufficienti 15 milioni di euro, data anche la situazione del giocatore che - essendo poco impiegato - chiede più spazio e vorrebbe cambiare aria nel prossimo futuro.

Il mancato rinnovo del contratto potrebbe portare il portiere eventualmente a lasciare Londra a parametro zero nell'estate 2025 e questo potrebbe costringere il Chelsea ad abbassare le proprie pretese economiche pur di monetizzare una cifra consistente in una delle precedenti sessioni di mercato.