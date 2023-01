La Juventus, in queste ore, ha preparato la gara contro l'Atalanta e la squadra ha cercato di lasciarsi alle spalle la tempesta giudiziaria che ha portato ad una penalizzazione di 15 punti in classifica. Adesso, i bianconeri dovranno fare più punti possibili per provare ad arrivare al quarto posto, in attesa del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport che potrebbe cancellare la sentenza della Corte Federale. Dunque, Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi dovranno pensare solo al campo come hanno sottolineato il presidente Gianluca Ferrero e l'amministratore delegato Maurizio Scanavino.

Per la gara contro l'Atalanta, il tecnico livornese si affiderà al 3-5-1-1 con Miretti e Chiesa sulla trequarti anche se ha qualche dubbio a centrocampo. Infatti, in mezzo dovrebbe rivedersi Adrien Rabiot che dovrebbe aver superato il fastidio al retto femorale. Insieme al francese ci sarà Manuel Locatelli e a completare il reparto dovrebbe esserci Nicolò Fagioli. Il numero 44 juventino, però, è in ballottaggio con Fabio Miretti.

La Juventus ritrova Cuadrado

Per la gara contro l'Atalanta, la Juventus ha recuperato uno dei suo i titolarissimi. Infatti, Massimiliano Allegri, per il match contro i bergamaschi, ritrova Juan Cuadrado. Il numero 11 juventino ha smaltito il problema al ginocchio e sarà in panchina contro l'Atalanta.

Cuadrado è sicuramente un'alternativa preziosa per la Juventus da inserire a gara in corso. Adesso i bianconeri devono recuperare solo Paul Pogba, Dusan Vlahovic, Leonardo Bonucci e Mattia De Sciglio. I primi due sono sulla via del rientro e saranno a disposizione probabilmente per la gara contro il Monza del 29 gennaio. Per quanto riguarda le scelte di formazione contro l'Atalanta, Massimiliano Allegri si affiderà al 3-5-1-1.

In porta ci sarà il ritorno di Wojciech Szczesny e davanti a lui ci saranno Danilo, Gleison Bremer e Alex Sandro. A centrocampo sulla corsia di destra dovrebbe agire Weston McKennie, in mezzo ci saranno Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, a sinistra, invece, tornerà Filip Kostic. Quest'ultimo in Coppa Italia ha avuto modo di riposare visto che veniva da diverse partite consecutive.

Mentre in attacco si va verso il ritorno di Arek Milik che sarà affiancato da Angel Di Maria. Mentre Moise Kean e Federico Chiesa dovrebbero partire dalla panchina.

La probabile formazione della Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik.

Le proteste dei tifosi

I tifosi della Juventus, dopo la penalizzazione di 15 punti in classifica inflitti dalla Corte Federale, hanno subito mostrato il loro disappunto sui social e hanno iniziato delle proteste concrete. In particolare i sostenitori juventini hanno deciso di colpire le televisioni disdicendo i loro abbonamenti a Dazn e Sky. Adesso l'obiettivo dei tifosi è quello di sostenere al massimo la squadra e questa sera lo Stadium si preannuncia una bolgia pronta a sostenere Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi.