Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il centrocampista del Newcastle Sandro Tonali starebbe spingendo per andare via dalla Premier League e raggiungere nuovamente la Serie A. Per questa ragione l'Inter di Simone Inzaghi, la Juventus di Thiago Motta e il Milan di Paulo Fonseca starebbero seguendo l'evolversi della situazione, consci che un eventuale ritorno di Tonali in Serie A potrebbe essere percorribile solo in prestito. È bene precisare in ogni caso che al momento non c'è stata nessuna offerta dai club italiani, né alcuna trattativa è in corso

Tonali e quel legame mai scoppiato con il calcio inglese

Sandro Tonali è stato uno dei colpi più importanti della sessione di Calciomercato estiva del 2023 e il suo passaggio dal Milan al Newcastle ha fatto registrare una trattativa mostre da 60 milioni di euro.

L'operazione sembrava aver regalato al centrocampista italiano uno status superiore, in quanto gli aveva permesso di approdare nel campionato forse più competitivo al mondo a soli 23 anni. Eppure il rapporto tra Tonali e i Magpies, complice anche lo scandalo legato alle scommesse nel calcio che ha colpito il classe 2000 la scorsa estate, avrebbe stentato sin dal principio a decollare. Il centrocampista non si sarebbe riuscito ad ambientare nella formazione britannica e tantomeno nel calcio della Premier League. Secondo le ultime indiscrezioni lo stesso Tonali avrebbe chiesto al proprio entourage di tentare la strada della cessione, magari per fare ritorno in quella Serie A dove è cresciuto.

Juventus, Inter e Milan possono pensare a Tonali

Le trattative per il mercato di gennaio, visto soprattutto quanto pagato dal Newcastle per acquisire il calciatore, sarebbero però complicate da portare avanti, a meno che non si intavoli un'operazione sulla base del prestito.

Un dettaglio che in realtà farebbe particolarmente gola proprio alle società italiane, impossibilitate a spendere grandi cifre.

Sulle tracce di Tonali si sarebbero messe l'Inter, la Juventus e Milan. Tutte e tre i club potrebbero pensare al centrocampista per aggiungere alla propria rosa un calciatore di altissimo livello che li aiuterebbe a raggiungere più facilmente i propri obiettivi stagionali.

Allo stesso tempo le società interessate dovrebbero fare i conti con l'ingaggio piuttosto elevato di Tonali, da 8 milioni di euro netti a stagione.

Corsa, gamba, tenacia e tanti inserimenti: perché Tonali farebbe gola alle big del calcio italiano

Se una tra Inter, Juventus e Milan riuscisse davvero a riportare in Italia Sandro Tonali per gennaio, allora si garantirebbe un centrocampista box to box nel senso più ampio del termine.

Il classe 2000, nella sua precedente esperienza coi rossoneri e con la nazionale italiana, ha infatti mostrato grandissime doti di lettura difensiva abbinate a una transazione offensiva del pallone che gli ha permesso spesso e volentieri di ribaltare il campo in pochi secondi. Una caratteristica fondamentale nel calcio moderno e che fa di Tonali un mediano di spessore internazionale.