La Juventus torna alla vittoria in Coppa Italia dopo la pesante sconfitta patita in campionato contro il Monza. Nella serata di ieri i bianconeri si sono così imposti sulla Lazio in Coppa Italia per 1-0 grazie alla rete siglata da Gleison Bremer: il secondo sigillo stagionale del centrale brasiliano (il primo era arrivato sempre in casa contro la Salernitana) è valso l'accesso alle semifinali che si disputeranno ad aprile contro l'Inter.

Nella conferenza post match, Massimiliano Allegri è tornato a parlare anche della penalizzazione inflitta ai bianconeri suo caso plusvalenze: "La mazzata dei 15 punti si fa sentire".

La squadra non avrebbe dunque ancora del tutto metabolizzato la cosa, da qui parte dei presupposti che avevano portato alla brutta figura contro il Monza.

La Juventus prova a voltare pagina

"La squadra ha fatto una bella partita. I ragazzi hanno dato una bella risposta, perchè non era semplice. La mazzata dei 15 punti si fa sentire, quindi venivamo da una brutta sconfitta contro il Monza. Questa sera la squadra era presente in campo e tutti insieme si sono aiutati, hanno difeso e attaccato, facendo anche delle belle trame non concedendo nulla alla Lazio. È stata una bella partita, una bella vittoria che si sono meritati" ha dichiarato Allegri, soddisfatto forse più delle risposte caratteriali avute che non della vittoria in se comunque importante dato l'approdo in semifinale.

"Ora penseremo alla Salernitana che per noi è uno scontro diretto visto che ci sono due punti di differenza" ha concluso, cercando di focalizzare l'attenzione dei suoi sulla reale classifica. Quella che ha scritto la Corte Federale d'Appello attraverso la penalità di 15 punti ma che grazie al ricorso al Collegio di Garanzia del Coni il club spera di poter ripristinare allo status pre sentenza.

La Juventus aspetta Pogba

Allegri sperava di poter contare su Paul Pogba ma il francese non ha preso parte all'incontro contro la Lazio a causa di un fastidio muscolare: "Ci vuole tempo, pazienza, speriamo di averlo il prima possibile, difficile pensare però di poterlo utilizzare a Salerno".

La speranza a questo punto è che il francese possa tornare disponibile il turno dopo, contro la Fiorentina, magari per mettere minuti nelle gambe in vista della gara contro il Nantes di Europa League del 16 febbraio.

Le buone notizie per la Juventus arrivano invece da Federico Chiesa e Dusan Vlahovic che sono tornati tra i titolari contro la Lazio: "Dopo tanti mesi che non giocavano hanno fatto bene, pensavo facessero peggio invece si sono mossi bene". La Juventus ha tremendamente bisogno di loro, la speranza per il club è di poter sempre disporre di entrambi da qui alla fine.