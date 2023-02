L'Inter potrebbe intervenire sugli esterni al termine di questa stagione visto che ci sono dubbi sulla permanenza di Denzel Dumfries e Robin Gosens. Entrambi potrebbero essere ceduti per fare cassa, con il tedesco che vorrebbe giocare con maggiore continuità rispetto a quanto potrebbe fare a Milano, essendo chiuso da Federico Dimarco. I nerazzurri, dunque, si stanno guardando intorno per non farsi trovare impreparati e avrebbero individuato in Maehle uno dei potenziali rinforzi da regalare a Simone Inzaghi. L'esterno danese piace molto anche per la sua duttilità, visto che all'Atalanta ha dimostrato di poter giocare indistintamente a destra e a sinistra.

La Juventus cerca rinforzi per il reparto avanzato, anche per dare a Massimiliano Allegri maggiori soluzioni dal punto di vista tattico. Il nome che stuzzica la società bianconera è quello di Mattia Zaccagni, che tanto bene sta facendo in forza alla Lazio, con le due società che sarebbero pronte a discutere del futuro dell'esterno offensivo a fine stagione.

La possibile offerta dell'Inter per Maehle

L'Inter avrebbe messo nel mirino Maehle per la prossima sessione di Calciomercato, in estate. Bisognerà vedere se il danese, eventualmente, sarà visto come innesto a destra, al posto di Denzel Dumfries, o a sinistra in caso di cessione di Robin Gosens. In questa stagione il classe 1997 ha collezionato diciotto presenze in campionato mettendo a segno due reti e collezionando un assist, e sarebbe perfetto per lo scacchiere tattico di Simone Inzaghi, avendo lo stesso modulo di Gasperini.

I rapporti tra Inter e Atalanta sono buoni e questo potrebbe facilitare il buon esito dell'affare. Maehle ha una valutazione intorno ai 15 milioni di euro, una cifra alla portata della società nerazzurra, soprattutto se dovessero arrivare 20 milioni dalla cessione di Gosens e tra i 40 e i 50 milioni di euro dalla partenza di Dumfries.

Per il giocatore pronto un contratto quadriennale a 2,5 milioni di euro a stagione.

Juventus su Zaccagni

La Juventus è alla ricerca di esterni offensivi per dare maggiori soluzioni dal punto di vista tattico a Massimiliano Allegri. Per questo motivo i bianconeri avrebbero messo nel mirino Mattia Zaccagni, esterno della Lazio che può giocare sia a destra che a sinistra, ma a Verona ha giocato anche da trequartista.

Quest'anno il classe 1995 sta facendo molto bene, avendo segnato otto reti in diciotto partite di campionato e la sua valutazione è triplicata rispetto a quando lo scorso anno è arrivato per 10 milioni di euro dall'Hellas Verona. Bianconeri che sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Luca Pellegrini e un conguaglio da 15 milioni. Bisognerà vedere se basterà o se Lotito chiederà solo 30 milioni cash senza contropartite.