La Juventus, nella giornata di ieri 19 febbraio, ha battuto lo Spezia per 0-2. Ma adesso per i bianconeri è già tempo di pensare alla gara di giovedì 23 febbraio contro il Nantes. Per la Juventus quella contro i francesi sarà una gara davvero importante visto che sarà decisiva per poter accedere agli ottavi di finale di Europa League. Ma i bianconeri, per questa partita, potrebbero non avere a disposizione Federico Chiesa. Il numero 7 juventino è stato tenuto a riposo contro lo Spezia perché affaticato. Ma Massimiliano Allegri, al termine del match in Liguria, non ha dato garanzie sulla presenza di Federico Chiesa contro il Nantes: "Non stava bene, per giovedì (23 febbraio ndr) vediamo, altrimenti ne facciamo giocare un altro".

Dunque, il tecnico livornese potrebbe dover essere costretto a cercare soluzioni alternative in caso soprattutto di forfait del numero 7 juventino. L'opzione più credibile sarebbe quella da confermare il 3-4-2-1, con Filip Kostic al posto di Federico Chiesa.

Chiesa tiene in ansia la Juventus

La Juventus lavora per preparare la gara contro il Nantes [VIDEO]. Quella contro i francesi sarà una finale per i bianconeri che avranno un solo risultato utile per poter accedere agli ottavi di finale di Europa League. La partita contro il Nantes potrebbe essere molto lunga per la Juventus visto che in caso di pareggio al 90' si andrebbe ai supplementari. Per questo motivo, Massimiliano Allegri spera di avere a disposizione il maggior numero di giocatori per poter fare dei cambi anche a gara in corso.

L'intenzione dell'allenatore livornese sarebbe quella di confermare il tridente formato da Federico Chiesa, Dusan Vlahovic e Angel Di Maria ma il numero 7 juventino non è al meglio e ancora non ci sono certezze sulla sua disponibilità in vista della gara contro il Nantes. Per questo motivo, Allegri avrebbe già un piano B ovvero confermare il 3-4-2-1, con Kostic nel terzetto d'attacco con DV9 e El Fideo.

In ogni caso nei prossimi giorni si capirà qualcosa in più sulla disponibilità di Chiesa per l'Europa League.

La Juventus ritroverà Bremer

Nella gara contro lo Spezia, la Juventus non ha potuto contare su Gleison Bremer. Il difensore brasiliano è rimasto a Torino perché squalificato. Adesso Bremer è pronto a tornare a disposizione e contro il Nantes sarà titolare.

Insieme a lui dovrebbe giocare gli altri due brasiliani Danilo e Alex Sandro. Infatti, Leonardo Bonucci è tornato a disposizione ma non ha ancora minuti nelle gambe per poter giocare dal primo minuto. In ogni caso contro il Nantes, il Capitano della Juventus sarà in panchina e eventualmente potrà tornare a gara in corso.