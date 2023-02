In casa Inter si è già cominciato a programmare la prossima sessione estiva di Calciomercato, nonostante molto dipenderà anche dal cammino nell'attuale Champions League. Strappare il pass per i quarti di finale (gli ottavi si giocheranno contro il Porto) garantirebbe un ulteriore tesoretto da 20 milioni di euro. Uno dei reparti che verrà rinforzato è sicuramente quello d'attacco, che potrebbe vedere andar via Romelu Lukaku, che è in prestito dal Chelsea, Edin Dzeko, in scadenza di contratto, e Joaquin Correa, che non ha convinto. L'ultimo nome finito nel mirino in entrata sarebbe quello di Anthony Martial, che sembrerebbe alla fine di un ciclo al Manchester United.

Anche il Torino è alla ricerca di un rinforzo per il reparto avanzato in vista di giugno. Ai granata manca un vero e proprio centravanti e per questo motivo il club di Urbano Cairo avrebbe messo gli occhi su Duvan Zapata, che l'Atalanta non ritiene incedibile.

Inter su Martial

L'Inter potrebbe rivoluzionare il proprio attacco nella prossima stagione. L'unico che al momento sembra sicuro della riconferma è Lautaro Martinez, che è il favorito ad essere anche il prossimo capitano della squadra di Simone Inzaghi. Tanti i nomi accostati al club meneghino in questi mesi, tra cui Marcus Thuram, che è in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach. Ma oltre a lui, ci sarebbe un altro francese finito nel mirino della società nerazzurra.

Si tratta di Anthony Martial, già in passato nel mirino dell'Inter.

L'attaccante francese ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e per questo motivo il Manchester United è pronto a discutere della sua cessione, così da non correre il rischio di perderlo a parametro zero tra un anno. Alla luce della condizione contrattuale è da escludere anche un prestito con diritto di riscatto.

Le due società, però, potrebbero intavolare uno scambio alla pari con Marcelo Brozovic, visto che il croato non è più imprescindibile nell'undici titolare nerazzurro, soprattutto dopo l'esplosione di Hakan Calhanoglu in cabina di regia.

Torino su Zapata

Anche il Torino farà qualcosa la prossima estate per rinforzare l'attacco, anche perché l'addio di Andrea Belotti ha lasciato un buco notevole nel reparto.

Il nome in cima alla lista dei granata sarebbe quello di Duvan Zapata, che all'Atalanta ormai non sembra essere più decisivo come prima, tanto che Hojlund che pare avergli tolto il posto. Il club di Urbano Cairo, proprio per questo motivo potrebbe provare ad imbastire una trattativa offrendo il cartellino di Wilfried Singo e un conguaglio tra i 7 e i 10 milioni di euro, bonus inclusi. La Dea valuta il colombiano almeno 25 milioni di euro, ma visti i continui problemi fisici del proprio attaccante potrebbe anche accettare.