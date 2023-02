La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo fra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Come sottolineato da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Torino sarà importante avere tutti i giocatori disponibili perché giocando ogni tre giorni ci sarà la possibilità di raccogliere minutaggio per gran parte della rosa. Ci si attende molto da Leandro Paredes, l'argentino come dichiarato dal tecnico ha alternato partite importanti ad altre deludenti ma per Allegri rimane un giocatore utile anche se come scrive Tuttosport sembrerebbe difficile il riscatto del suo cartellino a giugno.

Le prestazioni del centrocampista non giustificherebbe in questo momento l'investimento di 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore oltre al fatto che guadagna circa 7 milioni di euro netti a stagione. Per questo sembrerebbe difficile il riscatto del suo cartellino, di proprietà del Paris Saint Germain.

La Juventus potrebbe non riscattare il cartellino di Paredes a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di Tuttosport la Juventus difficilmente riscatterà il cartellino di Leandro Paredes. Molto dipenderà dalle prestazioni del centrocampista da qui a giugno, rimane il fatto che sarebbe un investimento importante per il cartellino e l'ingaggio. C'è da considerare inoltre che la società bianconera potrebbe continuare a dare ai giovani, con la crescita di Nicolò Rovella è probabile un rientro a Torino per l'ex Genoa (attualmente al Monza).

Il classe 2001 dovrebbe essere parte integrante della rosa bianconera per la stagione 2023-2024. Come è noto Paredes ha un contratto fino a giugno 2024 con il Paris Saint Germain, l'eventuale permanenza del giocatore potrebbe concretizzarsi se dovesse essere confermato il prestito per un'altra stagione. In tal caso però il giocatore dovrebbe prolungare il contratto con la società francese per un'altra stagione per evitare che quest'ultima lo perdi a parametro zero nel 2024.

La stagione fin qui disputata da Leandro Paredes

In questa stagione fino ad adesso il centrocampista Leandro Paredes ha disputato 26 match totali fra inizio nel Paris Saint Germain e Juventus. Prestazioni in cui non ha inciso come ci si aspettava non agevolato dalle problematiche di gioco della squadra bianconera soprattutto nella prima parte di stagione.

Ha dato un contributo importante con la nazionale argentina per la vittoria del mondiale in Qatar. Così come Di Maria, che invece in questa seconda parte di stagione sta fornendo prestazioni ideali. Grazie ai suoi tre gol che la Juventus si è qualificata agli ottavi di finale di Europa League. La società bianconera spera nella riconferma dell'argentino per la stagione 2023-2024.