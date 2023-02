La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie: nella giornata di oggi, al massimo domani, il club dovrebbe presentare il ricorso presso il Collego di Garanzia del Coni nel tentativo di ottenere l'annullamento della sentenza che ha inflitto 15 punti di penalizzazione in merito alla vicenda plusvalenze, ecco che l'esito del dibattimento potrebbe scrivere molto dell'immediato futuro della società che non sa ancora se l'anno prossimo potrà disputare o meno le coppe europee. Gli introiti derivanti dalla partecipazione alle gare internazionali potrebbe consentire di portare avanti un certo tipo di mercato, senza determinate risorse invece sarà inevitabile ridurre il monte spese.

Da Di Maria a Rabiot passando per Alex Sandro, Pinsoglio e Cuadrado, i calciatori in scadenza di contratto a giugno sono numerosi: da prassi sarebbe stato necessario discutere i rispettivi rinnovi in queste settimane, ogni trattativa però appare evidentemente bloccata al momento dallo stato di incertezza generato dall'avere una classifica 'virtuale' in attesa per l'appunto dell'epilogo delle vicende giudiziarie.

Stando agli ultimi rumors, il terzino sinistro potrebbe anche essere confermato, più complesse le situazioni degli altri anche se stando alla Gazzetta dello Sport il tecnico Massimiliano Allegri starebbe spingendo per il rinnovo del fantasista argentino.

Possibile il trasferimento di Cuadrado all'Al-Nassr

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riprese da Calciomercato.it, la Juventus potrebbe lasciar partire a parametro zero a giugno Juan Cuadrado e Carlo Pinsoglio. Entrambi potrebbero trasferirsi all'Al-Nassr, società araba in cui milita Cristiano Ronaldo. La presenza del portoghese potrebbe essere decisiva per il trasferimento dei due giocatori: il colombiano potrebbe chiudere la sua carriera professionale in un campionato evidentemente non competitivo come quelli europei ma andrebbe a guadagnare una somma importante, stesso discorso per Carlo Pinsoglio che potrebbe anche andare a giocare con continuità.

Il portiere è un grande amico di Cristiano Ronaldo, fra l'altro l'Al-Nassr ha dovuto recentemente acquistare in prestito dal Boca Juniors il portiere argentino Augustin Rossi per l'infortunio al gomito subito da Ospina. Considerando che il portiere ritornerà nella società argentina Pinsoglio potrebbe rappresentare evidentemente un acquisto utile per la società araba.

Il mercato della Juventus

L'eventuale partenza di Pinsoglio significherebbe per la Juventus acquistare un terzo portiere, non è da scartare al riguardo la possibilità che venga data fiducia ad un giovane della Next Gen. Rimanendo in tema portieri si parla anche di una possibile cessione di Szczesny a giugno con Perin che potrebbe essere promosso come titolare.

All'ex portiere del Genoa potrebbe comunque essere affiancato un giovane prospetto, al riguardo il nome più probabile sembrerebbe essere quello di Marco Carnesecchi, di proprietà dell'Atalanta ma in prestito alla Cremonese in questa stagione. Per quanto riguarda invece il sostituto di Cuadrado appare quasi scontato il reintegro dal prestito al Bologna di Andrea Cambiaso, che soprattutto in questa seconda parte di stagione si sta ben disimpegnando con la casacca dei felsinei.