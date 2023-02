La Juventus si sta preparando al derby della Mole di martedì 28 febbraio. Per questo match Massimiliano Allegri ritroverà sia Paul Pogba che Federico Chiesa. Il tecnico livornese, in conferenza stampa, ha annunciato che il francese sarà convocato per la gara contro il Torino: "Pogba sta meglio e domani è convocato".

La formazione bianconera avrà a disposizione anche Federico Chiesa che, però, come ha sottolineato Allegri, molto probabilmente non sarà in campo dal primo minuto: "I giocatori che stanno tanto fuori vanno gestiti".

Invece al posto dello squalificato Manuel Locatelli dovrebbe esserci Leandro Paredes.

La Juventus si prepara al derby

La Juventus martedì 28 febbraio sarà in campo per sfidare il Torino nel derby della Mole. Per questa partita Allegri avrà a disposizione gran parte della sua rosa, ad eccezione di Manuel Locatelli (squalificato), e di Fabio Miretti e Arkadiusz Milik infortunati.

Nell'elenco dei convocati figura anche il nome di Paul Pogba che, come ha rivelato il tecnico toscano, potrebbe giocare uno spezzone di partita: "Non ha un minutaggio altissimo e se ci sarà bisogno può giocare". Anche Federico Chiesa sarà del match ma partirà dalla panchina.

Leandro Paredes è il principale candidato per giocare al posto di Locatelli. Allegri ha parlato anche del rendimento dell'argentino: "È un giocatore importante per noi, come tutti da qui alla fine deve darci una mano".

A disposizione della Juventus ci sarà anche il capitano Leonardo Bonucci che, però, si accomoderà in panchina. Allegri si è comunque detto soddisfatto di averlo recuperato: "Abbiamo bisogno di lui. Da qui alla fine abbiamo tante partite".

Vlahovic e Di Maria in attacco

Massimiliano Allegri, nel corso della conferenza stampa della vigilia della gara contro il Torino, non ha dato molte indicazioni di formazione.

Il tecnico livornese non ha voluto dare alcun vantaggio agli avversari e per questo motivo ha preferito non svelare le sue carte.

Al momento, sembra che l'intenzione dell'allenatore della Juventus sia quella di schierare il 3-5-2: in porta dovrebbe giocare Wojciech Szczesny. Davanti al portiere polacco la difesa a tre dovrebbe essere composta da Danilo, Gleison Bremer e Alex Sandro.

A centrocampo ci sono i dubbi maggiori perché sulla destra è aperto il ballottaggio tra Mattia De Sciglio e Juan Cuadrado. Il numero 2 juventino è favorito rispetto al colombiano. A completare il reparto dovrebbero esserci Nicolò Fagioli, Leandro Paredes, Adrien Rabiot e Filip Kostic.

In attacco, invece, si va verso la coppia formata da Angel Di Maria e Dusan Vlahovic. Quest'ultimo, di recente, ha anche fatto un lavoro specifico con Allegri per migliorarsi ancora di più, come ha spiegato lo stesso allenatore bianconero: "Noi cerchiamo sempre di migliorare le caratteristiche di tutti i giocatori".