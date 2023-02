L'Inter studia le manovre per la stagione del futuro. In uscita ci potrebbero essere Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu le cui cessioni potrebbero garantire liquidità alle casse degli Zhang. Discussioni in corso anche per quanto riguarda Simone Inzaghi, che non ha affatto convinto per la gestione del campionato. Al suo posto potrebbe essere ingaggiato Thiago Motta, ex calciatore nerazzurro ora allenatore del Bologna.

Possibile trattativa tra Liverpool ed Inter

Nicolò Barella sarebbe nel mirino del Liverpool che sarebbe disposto a mettere sul piatto un'offerta da circa 60 milioni di euro più il cartellino di Fabinho.

Il centrocampista brasiliano potrebbe agire da mezzala ma anche da difensore centrale all'occorrenza, piacerebbe dunque per la sua duttilità. La società nerazzurra, però, non sarebbe disposta a cedere l'ex Cagliari che è ritenuto centrale per il progetto tecnico del presente e del futuro. Se proprio si dovesse parlare di un addio, verrebbero prese in considerazioni soltanto offerte cash senza calciatori in cambio. Barella, inoltre, interesserebbe da diversi mesi anche al Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Diego Simeone sulle tracce del Jolly dell'Inter

L'Atletico Madrid penserebbe ad Hakan Calhanoglu per garantire al reparto qualità e quantità. Il turco è ormai diventato un profilo cardine per l'Inter che lo utilizza come playmaker ma anche come mezzala.

La sua valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro ma la squadra allenata da Diego Simeone sarebbe disposta a proporre come contropartita tecnica il cartellino di Rodrigo De Paul. L'ex Udinese non ha trovato molto spazio in Spagna e sarebbe da tempo un calciatore gradito ai dirigenti meneghini, che lo avrebbero trattato già durante la sua avventura in Friuli.

Rodrigo De Paul, inoltre, interesserebbe anche a Juventus e Milan.

Thiago Motta per un nuovo ciclo nerazzurro

L'Inter potrebbe decidere di non puntare più su Simone Inzaghi nella prossima stagione. Il tecnico ex Lazio non ha soddisfatto le aspettative per come ha gestito il campionato, ecco che l'ennesima sconfitta in Serie A, questa volta contro il Bologna, ha deluso i dirigenti milanesi che starebbero sondando vari profili qualora a fine anno non arrivasse la qualificazione alla prossima Champions League.

Piacerebbe Thiago Motta, tecnico proprio degli emiliani, che ha vestito la maglia nerazzurra negli anni del Triplete. Sarebbe un profilo gradito perchè lavora su idee nuove, su un calcio moderno e su profili giovani. La dirigenza presieduta da Zhang, da tempo, preferisce dare spazio a calciatori di prospettiva e futuribili. Non a caso, in questi anni, sono state concretizzate delle manovre per abbassare il monte ingaggi. L'Inter, per il post Inzaghi, seguirebbe anche Josè Mourinho.