La Juventus è attesa da settimane importanti non solo per il calcio giocato ma anche per le vicende giudiziarie. Inevitabile come il futuro professionale di diversi giocatori della rosa bianconera dipenda dalla possibilità per la Juventus di disputare o meno la Champions League nella stagione 2023-2024. In caso di mancati ricavi importanti derivanti dalla competizione europea la Juventus potrebbe valutare la partenza di diversi giocatori. Uno di questi sarebbe Dusan Vlahovic, che in una stagione difficile condizionata anche dal problema di pubalgia che lo ha riguardato soprattutto nella prima parte, sta dando un contributo importante nella realizzazione dei gol.

Acquistato per circa 70 milioni di euro più bonus dalla Fiorentina nel mercato di gennaio del 2022, la società bianconera potrebbe valutare offerte simili a tale somma. Si parla di un interesse del Real Madrid, che potrebbe lasciar partire a fine stagione Karim Benzema, che è in scadenza di contratto con la società spagnola.

Possibile la cessione di Vlahovic: il Real potrebbe offrire circa 70 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnola la Juventus potrebbe valutare offerte per Dusan Vlahovic durante il Calciomercato estivo. Molto dipenderà dalle vicende giudiziarie che stanno riguardando la società bianconera. C'è il rischio per la società bianconera di non partecipare alle competizioni europee nella stagione 2023-2024, soprattutto alla Champions League che significherebbe mancati ricavi commerciali per circa 30 milioni di euro.

Se così fosse la Juventus potrebbe lasciar partire non solo Vlahovic ma anche altri giocatori importanti, su tutti quelli in scadenza di contratto a giugno come Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Sul nazionale serbo ci sarebbe il Real Madrid, che sarebbe pronto a spendere circa 70 milioni di euro per il suo cartellino, più o meno la somma utilizzata dalla Juventus per acquistarlo dalla Fiorentina nel mercato di gennaio del 2022.

Se dovesse partire la società bianconera potrebbe sostituirlo con una delle rivelazioni del campionato italiano, Rasmus Hojlund, che l'Atalanta valuterebbe circa 40 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche per rinforzare il settore difensivo, in particolar modo le fasce. Al posto di Alex Sandro, uno dei giocatori in scadenza di contratto a giugno, potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo, l'alternativa è Carlos Augusto. Per quanto riguarda la fascia destra sarà valutato anche Andrea Cambiaso, attualmente in prestito al Bologna. Piace Emil Holm dello Spezia, che ha un prezzo di mercato di circa 10 milioni di euro.