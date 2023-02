Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Atletico Madrid potrebbe offrire alla Juventus nella prossima estate il centrocampista Rodrigo De Paul in cambio di Gleison Bremer, difensore arrivato alla Continassa dal Torino la scorsa estate per 50 milioni di euro.

Inoltre, qualora Di Maria non rinnovasse con i bianconeri a fine stagione, allora il club bianconero potrebbe valutare il profilo di Brahim Diaz, che il Real Madrid potrebbe offrire alla Juve, qualora il Milan decidesse di non riscattarlo.

La Juventus starebbe osservando da tempo il profilo di Rodrigo De Paul, centrocampista argentino che potrebbe essere in uscita dall'Atletico Madrid. Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate da Diariogol.com, la compagine spagnola avrebbe intenzione per la prossima estate di proporre uno scambio alla pari con la "Vecchia Signora", dalla quale vorrebbe prelevare Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, arrivato lo scorso anno alla Juve dal Torino per la somma di 50 milioni di euro, sarebbe entrato nel radar del "Cholo" Simeone in questa ultima settimana. Dalle notizie che filtrano però, alla Continassa non sarebbero convinti di questa operazione, sia perché in difesa al temine della stagione, la Juventus potrebbe perdere più di un elemento (e quindi non vorrebbero cedere anche il brasiliano), sia perché il cartellino di Bremer verrebbe valutato di più rispetto a quello di De Paul.

Ecco perché, se davvero l'Atletico Madrid volesse puntare sullo stopper classe '97 bianconero, dovrebbe aggiungere un conguaglio economico.

Oltre alla formazione spagnola, su Bremer sarebbe da registrare anche l'attenzione del Leicester di Brendan Rodgers, che per il prossimo giugno potrebbe mettere sul tavolo un'offerta da 40 milioni di euro.

Di Maria e un futuro ancora da scrivere, il suo erede alla Juventus potrebbe essere Brahim Diaz

Angel Di Maria sta mostrando nelle ultime uscite con la Juventus sprazzi di classe assoluta e per questa ragione Massimiliano Allegri vorrebbe che l'argentino prolungasse il suo contratto, che altrimenti andrà in scadenza a fine stagione.

Tuttavia, lo stesso Di Maria ha più volte confessato di voler tornare a giocare in patria con la maglia del Rosario Central e di conseguenza una sua permanenza a Torino sarebbe ancora un rebus da decifrare.

Se il "Fideo" decidesse di lasciare la Juventus a giugno, allora il direttore sportivo dei bianconeri Cherubini potrebbe puntare su Brahim Diaz: il fantasista spagnolo di proprietà del Real Madrid si trova attualmente al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 22 milioni di euro. Qualora il club rossonero dovesse decidere di non riscattare lo spagnolo la somma pattuita, allora Diaz potrebbe poi essere inserito dal Real Madrid in un affare con la Juventus per arrivare a Dusan Vlahovic.