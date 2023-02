67':

66': Parte Boga con la punizione in mezzo, Messias di testa respinge, poi Brahim Diaz spara fino all'area di Musso

65': Hojlund riceve palla sulla sinistra, vede Mæhle in sovrapposizione con Thiaw che commette fallo. Ammonito Thiaw

64': Theo Hernandez rimette in campo, Brahim smista bene per Messias che calcia verso la porta, Scalvini si immola e la palla perde di velocità favorendo la parata di Musso

63': Hojlund riceve palla in campo aperto, Thiaw lo difende e respinge palla, Boga intercetta e gira per Zappacosta che non controlla il pallone regalando rimessa laterale per il Milan

62': Sostituzione per l'Atalanta: Esce Ederson ed entra Boga

61': Parte Theo Hernandez, per Leao sull'area piccola, di testa colpisce la palla che finisce addosso a Scalvini, altro angolo

60': Leao corre da sinistra palla al piede, azione travolgente che porta Brahim Diaz a calciare, ma Scalvini mette in angolo

59': Azione a tutto campo del Milan con Theo Hernandez da destra, palla a Diaz che di tacco libera Giroud tutto solo di fronte a Musso che para, ma il francese forse era in offside

58': Azione pericolosa dell'Atalanta che non trova il tiro grazie al muro rossonero formato prima da Kalulu, poi da Tonali

57': Messias sale centralmente, prova a servire Giroud che commette fallo su De Roon, Mariani interrompe il gioco e va da Gasperini.

Ammonito Gasperini.

56': Brahim Diaz guida il contropiede, non vede Messias tutto libero sulla destra, ma serve Giroud a sinistra che marcato da Ederson perde palla

55': Brahim Diaz tra uno spintone e un calcione arriva vicino alla bandierina di calcio d'angolo di destra,duella con Scalvini che ha la meglio e Musso rinvia dal fondo

54': Toloi prova a servire Koopmeiners sulla destra, l'olandese sbaglia il controllo e la palla finisce oltre la linea laterale

53': Pressing alto dell'Atalanta con Kalulu che si rifugia da Maignan, palla lunga per Brahim Diaz che subisce fallo sulla metà campo

52': Scalvini non si trova con i compagni di squadra nella fase di impostazione e la palla finisce sulla linea laterale

51': Zappacosta subisce fallo sulla trequarti di destra, Koopmeiners batte a rientrare, la palla finisce direttamente sul fondo

50': Krunic palla al piede viene pressato da Lookman che commette fallo, la palla viene intercettata da Thiaw che serve Brahim Diaz, ma l'azione riparte da dietro

49': Scalvini sale dalla sinistra, controlla palla, Krunic non gli lascia la possibilità di ragionare e gli ruba palla prendendosi gli applausi di San Siro

48': Tonali prova a lanciare lungo, ma prende Ederson, ne approfitta Koopmeiners che viene steso da Tonali fallosamente

47': Messias e Krunic fermano l'Atalanta ed in mezzo a 4 giocatori escono bene prendendosi anche il fallo

46': Perde palla Giroud che consente a Scalvini di ripartire, Krunic sporca la palla verso Mæhle mettendo in fallo laterale

Secondo tempo: Il Milan attacca dalla nord alla sud con la quarta maglia rossonera firmata Puma e Kochè

Primo tempo: Milan - Atalanta 1 - 0

46': Leao rischia un pallone orizzontale, Kalulu prova a lanciare anticipando De Roon, doppia rimessa laterale per l'Atalanta sulla sinistra che porta Mariani a fischiare la fine del primo tempo.

45': Ci sarà un minuto di recupero per il primo tempo. Hojlund centralmente vede un taglio di Koopmeiners, la palla però finisce sul fondo

44': Theo Hernandez mette palla in area piccola, Giroud e Musso si scontrano, fallo in attacco del francese

43': Tonali strappa la palla a Zappacosta e serve Leao che con una finta di corpo subisce fallo sia di Zappacosta che di Scalvini

42': Giro palla basso dell'Atalanta con il pressing rossonero che costringe Toloi a sbagliare e mettere palla in fallo laterale

41': Doppio angolo respinto dalla difesa degli ospiti, dalla propria area Krunic prova a lanciare per Tonali, sembra interessante, ma la palla finisce sul fondo

40': Giroud riceve palla sulla destra, cambio di gioco a sinistra per Leao che dalla trequarti prova un cross a giro a rientrare, Musso potrebbe prender palla sicuro, ma Scalvini di testa mette in calcio d'angolo

39': Mæhle prende campo sulla sinistra, cross in mezzo per Hojlund, ma la palla è tutta per Maignan

38': Toloi imposta e serve Zappacosta sul fondo, la palla forse ha varcato la linea di fondo, cross su Maignan, ma è rinvio dal fondo

37': Brahim Diaz corre in contropiede, vantaggio numerico 4 contro 3 palla a Leao che riceve al limite dell'area, il suo destro finisce alle stelle

36': Toloi lancia per Hojlund, Krunic gli sradica la palla dai piedi

35': Bel cambio di gioco del Milan che con un tocco si sposta da sinistra a destra, Koopmainers però anticipa Giroud e spazza via nelal zona di Kalulu

34': Ederson lancia Toli che si sovrappone in zona centrale, Tomori difende la palla e Toloi commette fallo

33': Di potenza la difesa del Milan ferma l'Atalanta, ma Tomori non serve Giroud allora riparte la Dea

32': Leao in campo aperto corre sul centro destra, fa tutto da solo, prova a calciare in porta e sfiora il palo alla sinistra di Musso

31': Ederson prova a ricevere palla in area, ma Tonali lo anticipa e riparte il Milan

30': Ancora Atalanta da destra, Zappacosta vede l'inserimento di Toloi a destra, cross in mezzo, blocca Maignan

29': Zappacosta prova a salire da destra, Brahim Diaz con il piede sporca la palla mettendola in fallo laterale

28': Azione corale del Milan con Brahim Diaz che non trova l'occasione per calciare

27': Grandi proteste dei rossoneri che vogliono il rosso.

Ammonito Leao

26': Tonali serve Leao che nel taglio viene fermato da Toloi che ferma l'azione con il baccio. Ammonito Toloi

25': Kalulu lancia lungo per Giroud che sponda per Theo Hernandez, il suo sinistro finisce sul palo e colpisce la schiena di Musso andando ad insaccarsi in porta! Goool del Milan! Autogol di Musso! Milan - Atalanta 1- 0

24': Theo Hernandez ritarda la rimessa laterale perchè nessun compagno di squadra si libera, alla fine trova Kalulu

23': Attacca il Milan da sinistra, serie di tocchi su quel binario, Toloi in difficoltà mette palla in fallo laterale

22': Angolo battuto bene da Koopmeiners, la palla è respinta dalla difesa rossonera, Zappacosta prova a servire Lookman, Giroud spazza via, ma addosso a Lookman ed è fortunato perchè la palla finisce sul fondo

21': Lottano De Roon e Brahim Diaz, Mariani fischia fallo al trequartista rossonero, sull'avanzata della Dea arriva il calcio d'angolo

20': Tonali riceve palla dopo una buona triangolazione e prova a lanciare Theo Hernandez che non arriva a controllare palla che finisce sul fondo

19': Leao riceve palla spalle alla porta, prova a servire Brahim Diaz, ma la difesa degli ospiti riesce a recuperare palla

18': Maignan gioca pala con li piede, lancio lungo per Giroud che effettua la sponda per Leao, ma perde palla

17': Prova Tonali ad impostare, ma lo spazio non c'è allora ci pensa Maignan al lancio lungo per due volte di fila

16': Ederson anticipa Leao e lancia lunghissimo per Hojlund anticipato da Kalulu

15': Parte Tonali, mette palla in mezzo, respinge Djimsiti, Leao prova a fare controcorss, ma la palla viene messa in fallo laterale

14': Theo Hernandez sulla sinistra prova a conquistare campo, ma Toloi lo ferma fallosamente

13': Messias sbaglia il controllo, Mæhle ne approfitta e si lancia verso Maignan, ma il suo tentativo è debole

12': Doppia azione da destra del Milan, Messias prende l'iniziativa e si accentra, ma il suo tiro non impegna minimamente Musso

11': De Roon anticipa Krunic e prova a servire Lookman che scivola, allora Tomori con calma intercetta e mette ordine alla squadra

10': Tonali intercetta da sinistra e si propone in zona d'attacco, calcia nello spazio con Djimsiti che si appoggia a Musso anticipando Giroud

9': Zappacosta ruba palla a Leao e avanza con un triangolo con De Roon, in campo aperto Tomori lo ferma calciando la palla fuori

8': Lookman si prende la fascia destra d'attacco, Tomori lo marca e affonda la marcatura mettendo palla in angolo

7': Lookman prova a far giocare Koopmainers, ma Tomori in scivolata commette fallo

6': Theo Hernandez corre da sinistra, cede palla a Tonali che vede Leao, cross in mezzo per Giroud che calcia, al limite del fuorigioco, potente ma di poco fuori

5': Progressione da destra del Milan, Scalvini anticipa Kalulu con la palla che finisce alle stelle in fallo laterale

4': Hojlund riceve palla in campo aperto, Thiaw lo rallenta e Krunic in raddoppio gli ruba palla servendo Brahim Diaz che corre palla al piede, ma De Roon lo ferma

3': Punizione per il Milan dal limite.

Musso prepara la barriera, parte Tonali che con il destro calcia alto

2': Gioca basso l'Atalanta appoggiandosi a Musso che sbaglia il rinvio con i piedi, l'azione del Milan prosegue con la palla che arriva a Theo in posizione di attaccante centrale. Fallo al limite dell'area

1': Leao da destra corre palla al piede, cross in mezzo per Giroud che al volo di sinistro calcia alto

Fischio d'inizio: L'Atalanta attacca da Nord a sud con una divisa da trasferta azzurrina

Ore 20:44 - Cerimoniale della Lega Serie A e assegnazioni di rito tra le due squadre con l'arbitro Maurizio Mariani

Ore 20:42 - Scendono in campo le due squadre con in testa i capitani, ma sono gli arbitri come da protocollo ad aprire le fila

Ore 20:40 - Lo speaker di San Siro sta leggendo le formazioni delle due squadre, i protagonisti sono nel tunnel che porta allo stadio

Ore 20:30 - Il manto erboso di San Siro ora è vuoto, i protagonisti di Milan-Atalanta sono negli spogliatoi in atessa di scendere in campo

Ore 20:20 - Il campo di San Siro è pieno, entrambe le squadre stanno effettuando esercizi pre partita

Milan - Atalanta: le formazioni ufficiali

Milan (3-4-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunić, Hernández; Díaz, Giroud, Leão.

In panchina: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Gabbia, Kjær; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Ibrahimović, Origi, Rebić. Allenatore: Pioli.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Tóloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Mæhle; Lookman, Éderson; Højlund.

In panchina: Rossi, Sportiello; Okoli, Palomino, Ruggeri, Soppy; Chiwisa, Muhameti; Boga, Muriel, Vorlický. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Il Milan vuole dare un segnale al campionato e dimostrare di essersi ripreso dopo il pessimo mese di gennaio.

I rossoneri ospiteranno l'Atalanta di Miste Gasperini, croce e delizia negli ultimi anni della squadra di Pioli. Per l'occasione il Milan indosserà una maglia speciale, la quarta stagionale frutto di una collaborazione tra Puma e Kochè. La cura di Pioli, ovvero il cambio di modulo con il passaggio alla difesa a 3, ha portato i suoi frutti. Il Milan infatti è reduce dalla vittoria per 1-0 contro il Monza grazie al gol di Junior Messias e con lo stesso risultato in Champions League il Milan ha battuto il Tottenham grazie ad un guizzo di Brahim Diaz. Ad aggiungere fiducia all'ambiente rossonero è il ritorno, dopo quasi sei mesi, del portiere Mike Maignan che difenderà i pali dal primo minuto. Dopo aver assaporato la panchina, Zlatan Ibrahimovic potrebbe riassaporare il sapore dell'erba di San Siro nel corso della gara.

In difesa confermato Malik Thiaw al centro che vince il ballottaggio con Simon Kjær. Ancora assenti Alessandro Florenzi, Ismael Bennacer e Davide Calabria che sembrano essere in fase di ripresa e potrebbero far parte del gruppo dei convocati per la trasferta di Firenze.

La Dea vuole continuare il cammino di crescita che porterebbe la squadra di Bergamo a tornare in Champions League. Gasperini vuole vendicare la sconfitta interna ad opera del Lecce. Tra i bergamaschi ci sono pero assenze importanti ovvero: Zapata, Hateboer, Pasalic e Demiral. I sostituti spesso hanno fatto meglio e allora il tecnico della Dea si affida al giovane Hoijlund in attacco con Boga assieme alla freschezza di Lookman.

Muriel dovrebbe partire dalla panchina. Scalvini dovrebbe farcela in difesa alle spalle del centrocampo guidato dalla coppia olandese Koopmainers e De Roon. Sulle fasce dovrebbero giocare Zappacosta e Maehle, ma non è da escludere l'impiego di Soppy dal primo minuto.

Atalanta i convocati di Gasperini per la partita con il Milan

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Djimsiti, Maehle, Okoli, Palomino, Ruggeri, Scalvini, Soppy, Toloi, Zappacosta.

Centrocampisti: De Roon, Ederson, Koopmeiners, Chiwisa, Muhameti.

Attaccanti: Boga, Hojlund, Lookman, Muriel, Vorlicky.

Milan - Atalanta le quote e il pronostico

I bookmakers hanno più volte cambiato le quote del pronostico della partita, il Milan vanta comunque i favori essendo a 2.20. Il pareggio si piazza a 3,3 mentre la vittoria esterna a 3,35 farebbe volare gli uomini di Gasperini. La quota GOL si assesta sul classico 1,70 mentre la NOGOL si alza a 2,05. Il numero di gol totali invece prevede un Over 2,5 che viene pagato 1,9 e un over 3,5 che viene lautamente pagato 3,20.

Il risultato esatto con il pronostico più basso è il pareggio per 1-1 che viene quotato 6,5 seguito dal 1-0 per il Milan a 8 e dal 2-1 a 9,5. Olivier Giroud dovrebbe essere il giocatore che sblocca la gara con 5 seguito da Rafael Leao a 6,25 e da Zlatan Ibrahimovic a 6,75. Subito dopo il podio si trovano i giocatori dell'Atalanta Hoijlund e Lookman entrambi a 7,25.