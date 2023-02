Pur essendo ancora in pieno inverno, non mancano le indiscrezioni di mercato in vista della sessione estiva di trasferimenti, in particolare relativamente alla Juventus. Secondo "Il Corriere dello Sport" qualora la società bianconera dovesse cedere del Dusan Vlahovic, potrebbe poi investire una parte del ricavato per acquistare il centravanti danese, classe 2003, Rasmus Hojlund.

Intanto ci sarebbero dubbi sulla permanenza di Angel Di Maria a Torino a fine stagione: potrebbe essere determinante l'eventuale qualificazione alle coppe europee del prossimo anno.

Juventus, se parte Vlahovic può interessare Hojlund

La cessione del serbo potrebbe essere valutata da parte del club bianconero soprattutto in caso di mancata qualificazione alle coppe europee. In particolare Vlahovic piacerebbe a Manchester City, Chelsea ed Arsenal. I torinesi, che lo hanno pagato 75 milioni poco più di un anno fa, vorrebbero ricavare una cifra vicina ai 100 milioni per acconsentire alla sua partenza.

In tal caso il club bianconero avrebbe già individuato come suo sostituto il giovane mancino Hojlund, che ad oggi ha siglato 7 reti in 21 gare con l'Atalanta e il cui costo del cartellino si aggirerebbe attorno ai 45 milioni di euro. Sul talento danese c'è anche l'interessamento di squadre come Arsenal, Borussia Dortmund e Real Madrid.

Juve, rumor sulle possibili partenze in estate

Non mancano intanto neppure le indiscrezioni sulle possibili parte dalla Juventus in estate, in particolare per i giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno. Per quanto riguarda il centrocampista offensivo Angel Di Maria, dall'Argentina giungono rumor relativi all'ipotesi che il giocatore possa non rinnovare il proprio contratto in caso di mancata qualificazione nelle coppe europee dei bianconeri.

Qualsiasi decisione verrà presa quindi a fine stagione.

Sempre in tema di possibili addii, secondo quanto riferito da "Gazzetta.it" ci sarebbe l'interessamento della squadra araba dell' Al Nassr per Carlo Pinsoglio che potrebbe quindi tornare a giocare con il suo amico Cristiano Ronaldo: anche l'estremo difensore - attualmente terzo portiere alla Juve - va in scadenza di contratto ala fine di questo mese di giugno.

Pare possibile anche l'addio a parametro zero dalla Juve a fine giugno del centrocampista francese Adrien Rabiot. In tal caso la società bianconera potrebbe fare un tentativo per il serbo Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, che piacerebbe molto anche a all'Arsenal.