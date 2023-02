L'attacco del Milan è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione, e l'idea in queste ore sarebbe quella di un incredibile acquisto dall'Inter: Joaquin Correa potrebbe vestire la maglia rossonera nel prossimo campionato ma si penserebbe anche a Muriel.

L'idea del Milan: Correa dall'Inter

La dirigenza rossonera starebbe cercando sul mercato un attaccante per andare a colmare le lacune espresse anche in queste ultime partite nella fase offensiva della squadra di Stefano Pioli; Joaquin Correa sembrerebbe poter essere uno dei profili sulla lista degli osservatori.

L'attaccante dell'Inter viene da una stagione costellata da infortuni, dal problema alla coscia fino alla tendinite ed all'ultimo infortunio al bicipite femorale (che lo terrà fermo almeno un mese); sono oltre 131 giorni senza partecipare agli allenamenti per Correa in quest'annata sfortunata.

L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta starebbe pensando ad una sua cessione per la prossima finestra di mercato estivo ed il Milan potrebbe rappresentare una destinazione gradita dal giocatore, che preferirebbe rimanere in Italia in caso di addio ai colori nerazzurri.

Joaquin Correa potrebbe arrivare al Milan con la formula del prestito

La dirigenza dell'Inter sarebbe propensa a far partire l'attaccante argentino per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, e sul giocatore ultimamente si era espresso l'interesse anche del Siviglia in Spagna, ma il tutto è stato rinviato al prossimo giugno.

Il club nerazzurro vorrebbe che si scatenasse un'asta sul cartellino del giocatore, ma ad oggi questo non sembra possibile per l'elevata richiesta della società a livello economico; per questo motivo l'Inter starebbe riflettendo anche sulla formula del prestito con diritto di riscatto.

Joaquin Correa potrebbe così partire per una cifra vicina ai 5-6 milioni di euro di prestito, per poi lasciare alla società acquirente l'eventuale facoltà di esercitare il diritto di riscatto, che l'Inter vorrebbe fissare intorno ai 20 milioni di euro.

L'agente del giocatore sembrerebbe alla ricerca di nuove destinazioni per il suo assistito ed il Milan in questo caso potrebbe essere uno dei club papabili per il prossimo futuro dell'attaccante argentino.

I numeri in questa stagione ed il contratto del giocatore

In questo campionato Correa ha disputato solamente 17 spezzoni di partita, segnando tre reti e fornendo un assist ai compagni.

Il suo contratto con l'Inter andrà in scadenza nel giugno 2025; è stato acquistato nel giugno 2021 dalla Lazio per un totale di 30 milioni di euro.

Lo stipendio del giocatore argentino è di 3,5 milioni di euro a stagione.