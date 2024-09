La Juventus si prepara al big match contro il Napoli e mister Thiago Motta sembra orientato a dare continuità alla squadra che ha battuto il PSV Eindhoven in Champions League, confermando gran parte dell’undici titolare. Tuttavia ci sono alcune questioni tattiche che richiedono attenzione, specialmente sulla trequarti e in difesa. Una novità potrebbe riguardare il ruolo di esterno destro, dove Nico Gonzalez appare in vantaggio per una maglia da titolare. L’argentino sembra la scelta ideale per affrontare il Napoli, ma non è da escludere la possibilità di vedere Timothy Weah, le cui caratteristiche potrebbero essere utili per fronteggiare la velocità e l’aggressività della squadra partenopea.

Lo statunitense offre infatti una maggiore capacità di copertura e un’opzione in più nelle transizioni rapide, in ogni caso la decisione finale spetterà a Motta.

Dubbio Gatti

Un altro piccolo dubbio riguarda la difesa. Federico Gatti, che ha subito una botta alla caviglia durante l’ultimo allenamento, pare in leggero vantaggio rispetto a Danilo per completare la linea difensiva a quattro. La decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore, ma Gatti sembra pronto a stringere i denti e scendere in campo. Accanto a lui, il tecnico confermerà Bremer come centrale di difesa, affiancato dai terzini Kalulu a destra e Cambiaso a sinistra.

Per il resto, la formazione sembra definita. In porta ci sarà Di Gregorio, mentre il centrocampo sarà guidato da Manuel Locatelli, con Weston McKennie al suo fianco.

Sulla trequarti, oltre al ballottaggio tra Nico Gonzalez e Weah, ci saranno Koopmeiners e Yildiz a supportare l’unica punta, Dusan Vlahovic, confermato al centro dell’attacco.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Le parole di Thiago Motta alla vigilia

Alla viglia del match contro il Napoli, Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa e ha voluto sottolineare la correttezza dei suoi giocatori in campo: “I miei ragazzi non si buttano mai e cercano di rispettare il gioco”.

Inoltre, Thiago Motta si è soffermato anche sulle questione puramente tattiche e ha risposto così a chi gli ha chiesto se Teun Koopmeiners e Douglas Luiz possano coesistere: “Tutto è possibile. Tutto è possibile, soprattutto trattandosi di giocatori forti”.