La Champions League passa per San Siro. La 24esima giornata di Serie A propone una sfida dell'alta classifica, con il Milan di Stefano Pioli che è pronto ad accogliere l'Atalanta [VIDEO] di Gasperini in un match che potrebbe risultare fondamentale per le posizioni di vertice. I rossoneri arrivano dalla vittoria contro il Monza, mentre la Dea dalla sconfitta casalinga contro il Lecce.

Milan, Pioli si affida alle certezze Theo, Giroud e Leao

Per quanto concerne la possibile formazione, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha ridato fiducia e compattezza alla squadra grazie al nuovo 3-5-2 che dovrebbe esser confermato anche contro la formazione di Gasperini.

In porta dovrebbe esser confermato Tatarusanu nonostante il rientro in gruppo di Mike Maignan che potrebbe ritornare titolare nella prossima sfida di campionato contro la Fiorentina. In difesa conferma per Tomori, Thiaw e Kalulu.

A centrocampo, ancora out Bennacer. L'algerino dovrebbe esser sostituto ancora da Tonali mentre sulle fasce pronta la conferma per Messias e Theo Hernandez, con Saelemakers che potrebbe esser un'arma importante a gara in corso. In attacco, Pioli non ha alcun dubbio e si affida a Brahim Diaz sulla trequarti pronto ad innescare il tandem offensivo formato da Rafael Leao ed Olivier Giroud, decisivo nelle ultime due sfide casalinghe.

Dalla panchina partiranno Origi, Rebic e soprattutto Zlatan Ibrahimovic che dopo il rientro tra i convocati contro il Monza, potrebbe ritornare in campo per un possibile spezzone di partita.

Atalanta: 3-5-2 per Gasperini. Ballottaggio Boga-Ederson

Una frenata inaspettata per la Dea che in casa ha subito una sconfitta per mano del Lecce che ha mischiato le carte per l'Europa. La formazione di Gasperini è in trasferta una macchina di grande spessore come rimarca l'ultima vittoria per 2-0 contro la Lazio.

Per quanto riguarda la formazione, il tecnico bergamasco ha un solo dubbio di formazione riguardante la trequarti.

Infatti, Boga ed Ederson si giocano una maglia da titolare per completare il tridente offensivo assieme a Lookman e Hojlund, titolari inamovibili. Zapata e Muriel dovrebbero partire dalla panchina.

A centrocampo, ritorna dalla squalifica De Roon, pronto a fare coppia con il connazionale Koopmeiners, mentre sulle fasce spazio a Zappacosta e Maelhe.

Infine, in difesa spazio al trio formato da capitan Toloi, Djmisiti e Scalvini. In porta confermato Musso.

Probabili formazioni

Milan: Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Thiaw; Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Diaz; Leao, Giroud.

Atalanta: Musso; Toloi, Dijmsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maelhe; Ederson; Lookman, Hojlund.