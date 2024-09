Nelle scorse ore, il giornalista sportivo Luca Momblano è intervenuto ai microfoni di Juventibus parlando della Juve e rivelando di aver percepito nella gara col PSV un tentativo dei giocatori bianconeri di voler far segnare Dusan Vlahovic. Una situazione che, secondo Momblano, testimonierebbe un momento di poca serenità del gruppo squadra nei confronti del centravanti serbo.

Momblano: 'La squadra percepisce che c'é un problema'

Il giornalista sportivo Luca Momblano ha parlato della Juve e di quello che starebbe diventando un problema alla Continassa: l'assenza al gol di Dusan Vlahovic.

"Ho avuto un pensiero guardando gli ultimi 20 minuti col PSV: secondo me, dal 3 a 0 in poi la squadra ha chiaramente giocato per far segnare Vlahovic. All'inizio l'ho vissuta come una cosa positiva, quasi come un gesto affettuoso che testimoniava un unione famigliare tra i giocatori. Poi, però, con il passare dei minuti, mi è sembrata tanto forzata, quasi come se i calciatori della Juve percepissero il problema. Perché un gruppo di elementi cerca di far segnare Vlahovic? Percepiscono che lui vive male il fatto che non segna? Insomma, a mio avviso, la squadra avverte l'ansia del centravanti classe 2000", queste le parole del giornalista.

Momblano ha poi aggiunto su questo tema: "Una cosa del genere la si faceva un po' con Cristiano Ronaldo, non mi piaceva, ma l'accettavo, vista una sorta di sudditanza nei confronti del campionissimo portoghese.

Non credo però che questa cosa faccia bene a Vlahovic, perché poi il risultato è che il serbo ha ricevuto tanti palloni e non ne ha segnato neanche uno, dunque ci si ritrova in una situazione peggio di prima".

I tifosi rispondono a Momblano: 'Dusan non passa un momento di serenità ma diamogli tempo'

Le parole di Momblano hanno catturato l'attenzione di tanti tifosi della Juventus: "Ok, Dusan non è in un momento di massima serenità, però lavora molto per la squadra e comunque, ieri due gol arrivano da due suoi assist, uno magari meno volontario.

Ma, per esempio, qualcuno ha visto Haaland con l'Inter? Ha determinato qualcosa? Diamo tempo a Dusan, io sono sicuro che finirà la stagione con minimo 24 gol", scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Vlahovic ha un potenziale immenso, ma ha un rapporto d'amore ed odio col gol e questo lo rende nervoso durante la gara.

È troppo umorale e sente il peso del gol che non arriva, credo che se supererà questo blocco mentale ci stancheremo di vederlo segnare. Deve pazientare". Infine un tifoso sottolinea: "Io allo stadio contro il PSV c’ero. Dopo gli errori grossolani sotto porta, Dusan è stato comunque applaudito. La gente era con lui e questo era chiaro a tutti. Chi dice il contrario è in malafede".