Si avvicina a grandi passi il derby Crotone-Catanzaro: l'incontro per il quale è stato previsto un maxischermo che sarà collocato nello stadio del Catanzaro è in programma per lunedì 13 marzo alle ore 20:30.

Per l'occasione, su decisione del Gos, è stata disposta la chiusura del settore ospiti ma ci sarà possibilità da parte dei tifosi giallorossi residenti in altre province di poter acquistare i biglietti per altri settori dell'impianto. Il match vivrà di una particolarità, il Catanzaro indosserà infatti una maglia speciale che sarà messa in vendita al termine del match con il ricavato devoluto ai familiari delle vittime del naufragio di migranti avvenuto a Steccato di Cutro.

Catanzaro, l'appello della società ai tifosi

A pochi giorni dalla gara la società del Catanzaro ha voluto esortare i suoi tifosi al rispetto delle regole e delle prescrizioni attuate su indicazione del Gos. "Pur consapevoli che si tratta di una misura penalizzante per i nostri tifosi - si legge nella nota - non possiamo che invitarli al rispetto di quanto deciso, esortandoli a non recarsi allo Stadio Comunale Ezio Scida dove il settore ospiti rimarrà chiuso. Invitiamo, inoltre, i sostenitori giallorossi di altre province che potranno accedere allo stadio di mantenere un comportamento corretto come, del resto, è sempre successo in tutte le trasferte che li hanno visti protagonisti".

Crotone, gara dedicata alle vittime di Cutro

A due settimane dal naufragio di migranti avvenuto sulla costa di Steccato di Cutro nella provincia crotonese, il mondo del calcio si mobiliterà - come accennato in apertura - a sostegno dei parenti delle vittime.

Il Catanzaro scenderà infatti in campo con una maglietta speciale: le divise, prodotte in quantità limitata, saranno successivamente messe all’asta con il ricavato che verrà devoluto in beneficenza per aiutare le associazioni che si occupano di prima accoglienza in segno di commemorazione dunque della strage di Cutro.

Crotone-Catanzaro con dubbi di formazione

In vista di questo match il Crotone potrebbe recuperare dal primo minuto il difensore e capitano Vladimir Golemic, assente nelle ultime due sfide di campionato. Probabile anche l'impiego da titolare del centrocampista Andrea D'Errico, andato a segno nella trasferta di Picerno. Non sarà della gara invece il difensore rossoblù Davide Bove, fermato da un problema di natura muscolare, mentre ritornerà tra i disponibili il centrocampista Theophilus Awua. Tra le fila dei giallorossi si dovrà invece decidere se schierare dal primo minuto il rientrante difensore Luca Martinelli, assente contro l'Avellino.