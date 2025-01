A poche ore dalla sfida della 23^ giornata di Serie C tra Crotone e Messina (in programma nella città siciliana lunedì 20 gennaio alle ore 20:30), il tecnico dei rossoblù Emilio Longo ha preso la parola la parola presentando il match in conferenza stampa: lo stesso allenatore ha parlato dello stato di salute della squadra e del calciomercato invernale.

Crotone, le parole di mister Longo sul calciomercato invernale

In questi giorni il Crotone sta effettuando diverse cessioni dei calciatori poco poco utilizzati nella prima parte della stagione. Tra questi potrebbe esserci anche un altro calciatore (la cui identità al momento è ignota) che avrebbe palesato la volontà di cambiare maglia.

A tal proposito mister Emilio Longo ha affermato: "Per me la lealtà e la chiarezza è quello che ci deve contraddistinguere. Devo dire la verità non ho trovato gente con le valigie pronte, ma c'è gente che probabilmente vorrebbe farle e questo me ne dispiace. Abbiamo forse un mal di pancia attualmente nella rosa, poi non so se questo mal di pancia sarà curato con qualche medicinale o si verrà accontentati e si andrà via. Tendenzialmente non tutti capiscono quello che abbiamo a disposizione e si cerca di andare altrove. Con la squadra c'è una correttezza nel comunicare tra di noi che ha dato vita ad un clima sereno. I nuovi arrivati stanno apprezzando lo spirito della squadra".

"Io ritengo in questo momento Crotone una grande possibilità per i calciatori - ha proseguito Emilio Longo -, noi ci troviamo in una società ottima che spesso fa cose di categoria superiore.

Chi c'è più che pensare alle sirene di mercato deve pensare a mantenersi quello che ha. Il Crotone non è una delle 60 squadre della Serie C, ma è una squadra fuori categoria. Il modo che abbiamo trovato per esorcizzare le sirene di mercato è apprezzare quello che abbiamo già".

Le opinioni del tecnico sul difensore Di Pasquale

Il tecnico Emilio Longo ha voluto parlare anche di alcuni calciatori, diventati obiettivo di altre società a gennaio. "Di Pasquale è un calciatore con due anni e mezzo di contratto con noi - ha rilanciato il tecnico -, si tratta di un classe 1996 che è perno della difesa, si trova al centro del progetto, sta facendo cose egregie dopo un inizio altalenante dovuto ad un nuovo meccanismo di gioco. Credo che sia meglio rimanere a Crotone, non si deve cercare altre squadre "top" perchè il Crotone è già una squadra al vertice della categoria".