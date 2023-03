Si avvicina il ritorno in campo per Crotone e Catanzaro con le due formazioni calabresi che saranno impegnate nella serata di lunedì 13 marzo (ore 20:30) nel secondo "derby" della stagione. La capolista sarà impegnata allo Stadio Comunale "Ezio Scida", in un match che avrà peso soprattutto sotto l'aspetto dell'orgoglio. Le due squadre, distanziate di 14 punti in classifica, avranno un solo obiettivo: vincere per regalare una gioia ai propri tifosi.

Visto il divieto di acquisto dei tagliandi per i tifosi ospiti, su decisione del Gos, la tifoseria giallorossa assisterà alla sfida, mediante un maxischermo, direttamente dallo Stadio "Ceravolo".

Crotone, sfida per il riscatto

Nell'ultimo precedente storico, il Crotone vinse per 2-1 contro il Catanzaro: era il torneo di Serie B del 2006. A distanza di molti anni, il Crotone tornerà ad affrontare i giallorossi tra le mura amiche ma questa volta non avrà un obiettivo a portata di mano. Troppo ampio il margine dalla capolista Catanzaro, a distanza di 8 gare dalla fine, per sperare ancora nella prima posizione. A Catanzaro è partita l'attesa per un ritorno in Serie B che è stato, per tanti anni, un miraggio, nonostante numerosi Play-Off persi. Per sostenere a distanza la squadra, la tifoseria catanzarese presenzierà allo Stadio "Ceravolo" nella Curva Capraro, dalla quale assisterà al match tramite un apposito maxischermo allestito per l'occasione.

Assenze e recuperi

Tra le fila del Crotone, non ci sarà il difensore Davide Bove. Il calciatore ha fatto registrare un'elongazione dell'adduttore destro e non prenderà parte al match. Recuperati invece il difensore Vladimir Golemic e il centrocampista Theophilus Awua, entrambe ritornati in squadra dopo aver saltato le ultime due uscite della squadra di Lamberto Zauli.

Tra le fila della formazione giallorossa, l'unico dubbio di Vincenzo Vivarini sarebbe quello di schierare dal primo minuto il difensore Luca Martinelli, assente nell'ultima gara vinta (4-1) dai giallorossi in casa contro l'Avellino.

Crotone, vista sul secondo posto

Con 16 punti di vantaggio sulla coppa formata da Pescara e Foggia - entrambe terze - ed ancora a disposizione 24 punti, il Crotone dovrà provare a chiudere il prima possibile la stagione, blindando la seconda posizione in vista della disputa dei Play-Off.

Gli 'squali' torneranno a disputare gli spareggi di terza serie dopo una lunga assenza che risale al torneo di Serie C, 2008-2009 quando i rossoblù, guidati dal tecnico Francesco Moriero, vinsero gli spareggi battendo il Benevento nella finale di ritorno al "Santa Colomba", ritornando in cadetteria in un momento difficile economicamente per la società rossoblù.