Una notizia che era già nell'aria ma per la quale ora è giunta anche l'ufficialità. La sfida tra Crotone e Catanzaro, turno della 31esima giornate di Serie C, sarà vietata per i tifosi giallorossi resistenti nella provincia catanzarese. Troppo elevato il rischio di scontri tra supporters dopo quelli già registrati durante il match d'andata. Sul fronte del calcio giocato il Crotone potrebbe dover fare a meno del difensore centrale Davide Bove. In casa giallorossa invece a rimanere in dubbio è l'impiego di Luca Martinelli, assente già contro l'Avellino.

Crotone-Catanzaro senza tifosi ospiti

Il Gos nella mattinata di venerdì 10 marzo si è espresso: la gara dello Stadio Comunale Ezio Scida non potrà ospitare i tifosi del Caranzaro. Troppo elevato il rischio di scontri, con una soluzione già suggerita nei giorni scorsi dal Casms. Settore ospiti quindi che rimarrà chiuso con i tifosi giallorossi residenti nella provincia di Catanzaro che non potranno acquistare i tagliandi. Tutti i tifosi delle altre provincie potranno invece acquisire biglietti per tutti gli altri settori dell'impianto crotonese. Per venire incontro a questa prescrizione nella città di Catanzaro verrà allestito un apposito maxi schermo allo Stadio "Nicola Ceravolo".

Crotone, Bove si ferma

In casa rossoblù il tecnico Lamberto Zauli deve però fare i conti con un nuovo infortunio. Si tratta del difensore centrale Davide Bove che ha fatto registrare un elongazione dell'adduttore destro con terapie già iniziate dallo stesso ex calciatore dell'Avellino. A fare il suo rientro sarà invece il compagno di reparto e capitano Vladimir Golemic, assente nelle ultime due gare disputate dagli squali.

Con ogni probabilità sarà della gara anche il centrocampista Theophilus Awua, fermo ai box da due incontri. Tra le fila del Catanzaro l'unico dubbio del tecnico Vincenzo Vivarini è quello legato all'impiego di Luca Martinelli, assente nell'ultima uscita stagionale dei giallorossi.

Un ricordo delle vittime di Cutro

In vista di questo importante match la Lega Pro ha annunciato nelle ultime ore che sarà osservato ad inizio gara un minuto di silenzio in ricordo dei migranti vittime del naufragio di Steccato di Cutro.

La gara, in programma lunedì 13 marzo 2023 alle ore 20:30, potrebbe fare registrare il record stagionale di presenze. Un match importante per l'orgoglio di entrambe le squadre ma poco influente per quello che riguarda la classifica con il Catanzaro ormai diretto verso il ritorno in Serie B e il Crotone che sarà costretto a cercare la promozione in cadetteria attraverso la disputa degli spareggi Play-Off di fine stagione.